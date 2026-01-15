Es tendencia:
Fue campeón con Saprissa y apuntaba a jugar el Mundial 2026, pero ahora se quedó sin equipo: “No sigue”

Jugó en el Deportivo Saprissa y lo veían como el "9" de la Tricolor en el Mundial 2026, pero su presente es muy distinto a lo que imaginaba.

Por Geronimo Heller

De ser campeón con Saprissa a quedarse sin equipo con el semestre ya comenzado.
Luego de caer 2-1 ante Club Sport Cartaginés en su estreno en el Torneo Clausura 2026, Guadalupe FC anunció la primera salida del campeonato. Se trata del delantero Justin Monge, quien había llegado a la institución josefina para el Apertura 2025 tras sus pasos por Municipal Pérez Zeledón y Municipal Liberia.

Guadalupe FC comunica que el jugador Justin Monge no continúa más en la institución. ¡Muchos éxitos!”, expresaron desde el club, confirmando un movimiento inesperado en el inicio del semestre.

La joya que nunca despegó

A comienzos de 2023, Deportivo Saprissa anunciaba la contratación de Monge de cara al Clausura de ese año. El atacante sureño venía de ser una de las revelaciones de Pérez Zeledón y el Monstruo debió pelear con Club Sport Herediano para asegurarse su fichaje. Llegó a Tibás con el rótulo de gran promesa del fútbol nacional y con expectativas altas desde el primer día.

En su presentación, Monge dejó claro que su gran objetivo era consolidarse en la Selección de Costa Rica pensando en el Mundial de Norteamérica 2026. “Vamos a cumplir las expectativas, vamos a trabajar para lograrlo. Ya veremos próximamente cómo se van desenvolviendo las cosas, pero esa es mi mayor meta: consolidarme acá, ganarme un lugar y que en el Mundial que viene ya esté listo para competir”, declaró entonces.

Justin Monge deseaba consolidarse en Saprissa y convertirse en el delantero de La Sele (Saprissa).

Las palabras del futbolista que en aquel entonces tenía 21 años iban en línea con lo dicho por el presidente morado Juan Carlos Rojas, quien había señalado que lo visualizaba como el futuro ‘9’ de La Sele.

Un presente opaco

Sin embargo, el paso de Monge por Saprissa terminó siendo decepcionante. Aunque formó parte del plantel que se consagró campeón nacional, apenas llegó a disputar cuatro partidos oficiales con la camiseta morada, sin goles y con una sola asistencia, antes de concretar su regreso a Pérez Zeledón.

Mariano Torres no se salva: Josué Quesada señaló sin piedad a los dos culpables del empate de Saprissa ante Puntarenas

Así, el sueño de la Selección y de jugar el Mundial quedó muy lejos de cumplirse. Hoy, Justin Monge se encuentra sin equipo tras salir de uno de los clubes señalados como candidatos a pelear por la permanencia, nunca llegó a debutar con la Tricolor y, para colmo, Costa Rica tampoco logró clasificar al Mundial 2026. Un presente muy distinto al que imaginaba cuando fue presentado como una de las grandes apuestas del fútbol nacional.

