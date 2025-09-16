De Europa a Herediano: Jafet Soto cierra el fichaje de una figura de La Sele en el momento menos pensado

El mercado de fichajes del fútbol costarricense está a tan solo horas de cerrarse, pero aún tenía reservado un bombazo que ningún fanático tico vio tenía en el radar.

El Club Sport Herediano, vigente bicampeón del fútbol nacional, aseguró la llegada de una figura de la Selección de Costa Rica que fue clave durante la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 para evitar un resultado aún más doloroso que el empate 3-3 ante Haití.

El regreso más inesperado

Se trata nada menos que de Kenneth Vargas, quien sostuvo una reunión de última hora con la gerencia deportiva del Heart of Midlothian, su equipo en Escocia. Allí se le informó que debería buscar un nuevo destino tras tener diferencias con la directiva, lo que precipitó su salida de la institución.

Kenneth Vargas regresa a Herediano (Hearts).

En las últimas semanas, el atacante de 23 años estuvo muy cerca de llegar al Ceuta de la segunda división de España, pero las negociaciones se cayeron sobre el cierre. Con el Hearts dejando de ser una opción para continuar, apareció el equipo de Jafet Soto para concretar el regreso más inesperado.

“Viaja mañana para incorporarse hasta diciembre”

“Kenneth Vargas regresa al Club Sport Herediano hasta diciembre, tuvo un problema con el gerente deportivo del Hearts. Lo citaron y le dijeron que tenía que buscar equipo“, informó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos.

“Herediano le abrió las puertas, negociaron el préstamo, viaja mañana para incorporarse hasta diciembre. Luego se espera que vuelva a Europa“, añadió, confirmando así lo que ya es uno de los movimientos más impactantes del mercado.

De esta manera, el conjunto florense asegura una llegada de primer nivel que eleva sus aspiraciones rumbo al soñado tricampeonato del fútbol costarricense. Los aficionados del “Team” ya pueden imaginarse una dupla de lujo en ataque: Kenneth Vargas junto a Marcel Hernández, con Elías Aguilar como socio desde la creación.

