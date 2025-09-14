Es tendencia:
No se salvó ni Jafet Soto: figura de Herediano sacude al vestuario con una dura crítica a días del clásico ante Saprissa

Herediano no levanta cabeza y las autocríticas contundentes desde el vestuario comienzan a salir a flote. Descubre todo lo que se dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jafet Soto como representante de Herediano
© HeredianoJafet Soto como representante de Herediano

El Herediano de Hernán Medford atraviesa un momento complicado tras empatar sin goles frente a Sporting San José en casa, por el Torneo Apertura 2025. El equipo ya había caído 2-0 en la jornada anterior ante Cartaginés, lo que agudizó la preocupación de la afición y dejó en evidencia del mal rendimiento del equipo.

Con este ambiente, una figura del equipo tomó la palabra y lanzó duras críticas dentro del camerino, exigiendo una reacción inmediata en la previa del clásico contra el Deportivo Saprissa. Todo este clima en la misma semana en donde Fernán Faerrón reveló el por qué salió del equipo al mando de Jafet Soto.

La molestia fue tan fuerte que ni el propio Jafet Soto como presidente del club, se libró del señalamiento. Con este panorama, el Herediano llega presionado a un duelo que puede marcar un antes y un después en su campaña.

Conflicto en puerta: Jafet Soto recibe un problema inesperado en Herediano que podría costarle millones

ver también

Conflicto en puerta: Jafet Soto recibe un problema inesperado en Herediano que podría costarle millones

¿Cuál figura de Herediano sacudió el vestuario a a días del clásico ante Saprissa?

Yurguin Román fue claro al señalar que la situación que vive Herediano no depende únicamente del rendimiento dentro del campo, sino de todos los actores involucrados en el club.

Nosotros los jugadores debemos tener personalidad y asumir las cosas. Hay veces que no salen como queremos. Pero al final la responsabilidad es de todos, desde las personas que están en la dirigencia. Tenemos que estar conscientes de que si ganamos lo hacemos todos y si perdemos también”, comentó Yurguin Román.

Jurguens Montenegro también habló tras la actualidad de Herediano

Jurguens Montenegro no se guardó nada y apeló al orgullo del grupo al afirmar que la situación actual debe dar vergüenza a todos los jugadores. El delantero recordó que el Herediano está en la lucha por un tricampeonato y que esa meta debe ser un aliciente para reaccionar.

Esta situación nos tiene que dar vergüenza a todos los jugadores. Nos tiene que tocar el orgullo. Nosotros nos estamos jugando un tricampeonato y creo que todos somos conscientes de eso. Ahora lo importante es que tenemos un lindo partido ante Saprissa y saldremos a ganar ese día“, comentó Montenegro.

¿Cuándo juegan Herediano vs. Saprissa en el Torneo Apertura 2025?

El próximo miércoles 17 de septiembre, a las 8:00 p.m., se jugará una nueva edición entre Herediano y Saprissa, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 desde el Estadio Carlos Alvarado.

