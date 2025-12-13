Erick Lonnis va por el bombazo: Saprissa acelera por un goleador extranjero que estuvo en la mira de Jafet Soto

En plena definición del Torneo Apertura 2025, donde Deportivo Saprissa buscará su pase a la final este domingo 14 de diciembre recibiendo a Cartaginés en La Cueva con el resultado global a su favor, Erick Lonnis, cabeza del Comité Técnico del Monstruo, ya empieza a moverse en el mercado de fichajes con la mira puesta en 2026.

Dentro de los planes de la directiva tibaseña aparece el fichaje de uno de los centrodelanteros más letales del fútbol centroamericano, un nombre que estuvo muy cerca de llegar a Costa Rica durante la última ventana de transferencias y que vuelve a tomar fuerza ahora que se aproxima un nuevo mercado.

ver también El mercado de fichajes de Saprissa para el Clausura 2026: rechazo a un campeón internacional, la decisión de Luis Paradela y las dos figuras que no siguen

El nueve hondureño que vuelve a sonar en Tibás

Se trata de Jorge Benguché, delantero hondureño de 29 años que milita en el CD Olimpia. Los morados habían intentado avanzar por el atacante de 1,88 metros a mitad de año, pero desde el Viejo León nunca se mostraron abiertos a negociar. “Hicimos un acercamiento, pero Olimpia nunca tuvo ningún interés en negociar (…) Benguché no es un jugador barato, pero si comparamos montos que ha habido en Saprissa era posible traerlo”, explicó Lonnis a finales de noviembre.

Sin embargo, el interés no fue exclusivo del Monstruo. Aunque el acercamiento más fuerte llegó desde Tibás, Club Sport Herediano, con Jafet Soto a la cabeza, también había sondeado la situación del atacante.

Benguché interesa en Costa Rica (CD Olimpia).

En ninguno de los dos casos las gestiones pasaron de contactos preliminares entre dirigencias, pero el nombre del goleador quedó marcado en la carpeta de Lonnis para cuando el libro de pases volviera a abrirse.

Publicidad

Publicidad

“En proceso de negociación con Saprissa”

Este sábado, La Voz Saprissista informó que “Jorge Benguché está en proceso de negociación con Saprissa”. “Es un jugador que Erick Lonnis quiere para su equipo y su situación está siendo analizada”, señalaron desde el medio partidario a través de Facebook.

Saprissa estaría negociando con Benguché (Facebook).

Publicidad

Ahora restará ver si Olimpia vuelve a poner trabas a su salida o si esta vez se abre una puerta para el traspaso. Benguché llega respaldado por una temporada con muy buenos números: cuatro goles en el Apertura 2025 de Honduras y nueve tantos en ocho partidos de la Copa Centroamericana, torneo del que fue goleador, pese a quedar eliminado en semifinales frente a Alajuelense.