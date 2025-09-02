Es tendencia:
No era el deseo del Piojo Herrera: Kenneth Vargas ya tiene definido su destino en Europa para el resto de la temporada

Mientras el mercado de fichajes europeo transita sus últimas horas, Kenneth Vargas ya conoce cuál será su destino en el Viejo Continente.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Kenneth Vargas ya sabe dónde jugará.
© Getty.Kenneth Vargas ya sabe dónde jugará.

El destino del delantero costarricense Kenneth Vargas en el fútbol europeo se mantuvo cubierto por un manto de incertidumbre hasta el último día del mercado de fichajes.

El legionario de 23 años no ocultaba su deseo de abandonar el Heart of Midlothian escocés, donde tras algunas declaraciones desafortunadas perdió parte del protagonismo que había tenido en el pasado.

Negociación frustrada

Ante ese escenario, el club escocés inició conversaciones con el AD Ceuta, equipo de la segunda división de España, para intentar cerrar el traspaso del atacante. La negociación se desarrolló contrarreloj con el cierre de la ventana de transferencias encima, pero enfrentó trabas importantes.

La complicación más relevante fue la vinculada al fair-play financiero que rige en España, que podía obligar a Vargas a aceptar un salario inferior al que pretendía con tal de concretar la salida de Escocia.

Kenneth Vargas buscaba salir del fútbol escocés (Hearts).

Kenneth Vargas buscaba salir del fútbol escocés (Hearts).

Estas condiciones terminaron impidiendo que la operación avanzara. Según explicó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Lo de Kenneth Vargas no se va a cerrar, no lograron resolver algunos temas contractuales y ahora es prácticamente imposible por el cierre del mercado”.

Kenneth Vargas ya conoce su destino

De esta manera, el ex Deportivo Saprissa ya conoce su destino para lo que resta de la temporada: continuará siendo jugador del Hearts. Ahora su desafío será recuperar protagonismo en una campaña en la que Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, espera que el atacante tenga ritmo competitivo pensando en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Kenneth Vargas tiene contrato con el conjunto británico hasta 2029, por lo que deberá concentrarse en su presente, dejar atrás la frustración del mercado y buscar consolidarse en el equipo que dirige Derek McInnes.

