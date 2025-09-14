Es tendencia:
Fue bicampeón con Herediano, Hernán Medford no lo tiene en cuenta y se iría a un rival directo en Costa Rica

El DT de Herediano podría sufrir la baja de un futbolista bicampeón a pocos días de que finalice el mercado de fichajes.

Por Juan Fittipaldi

El Pelícano perdería a otro futbolista más.
La estadía de Hernán Medford en Herediano no ha sido la mejor hasta ahora. El Team se quedó afuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos y por el momento no se encuentran en los puestos de clasificación a los playoffs del campeonato nacional.

El equipo rojiamarillo suma una sola victoria en los últimos seis partidos. En la Liga Promérica, perdió ante Cartaginés y ahora igualó contra Sporting que está en la última posición. Por eso, Medford está lejos de los resultados que esperaba Jafet Soto del experimentado entrenador.

A pocos días del cierre del mercado de fichajes, Herediano dejaría ir a una figura que supo ser parte del actual bicampeón. Se trata de Francisco Rodríguez, quien en la última temporada sumó 17 partidos y en la actual apenas acumula 50 minutos en cuatro juegos.

Ante la falta de oportunidades que no le otorga Hernán Medford, Rodríguez tendría acordada su salida de los Florenses. Según la información del periodista Kevin Jiménez, podría continuar su carrera en Guadalupe FC.

El delantero de 32 años se iría del Team.

La otra salida que podría tener Herediano a días del cierre del mercado de fichajes

No sería la única salida de Herediano y de este mismo destino. Bayron Murcia, futbolista que arribó a Heredia hace apenas dos meses, también tendría posibilidades de llegar al equipo del cantón de Goicoechea.

Murcia se sumó a Herediano en julio desde San Carlos, donde había jugado 33 partidos anteriormente. Ahora, en el Team, solo disputó un encuentro en toda la temproada. Tan solo fueron 12 minutos en el primer juego justamente contra el que podría ser su nuevo equipo, Guadalupe.

