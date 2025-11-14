Celso Borges expone a los culpables de la crisis de Costa Rica y suelta la frase que puede sentenciar al Piojo Herrera: “Una nueva Selección”

La Selección de Costa Rica vive horas cargadas de cuestionamientos y un ambiente casi irrespirable tras la durísima derrota 1-0 ante Haití en Curazao, resultado que dejó al equipo de Miguel “Piojo” Herrera prácticamente fuera del Mundial 2026.

En medio del escándalo deportivo que golpea al país, una de las voces más autorizadas del fútbol tico salió a dar la cara: Celso Borges, el jugador con más partidos en la historia de La Sele, habló sin rodeos sobre el momento crítico que atraviesa el combinado nacional.

“Somos responsables los jugadores”

En zona mixta, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense fue directo y señaló que no toda la culpa puede recaer sobre los hombros del entrenador, quien luce completamente perdido en estas Eliminatorias Concacaf.

Celso Borges dio la cara tras la derrota (Yashin Quesada).

“Los jugadores tenemos la responsabilidad de sacar los resultados en una Eliminatoria, así que somos responsables los jugadores también por lo que sucede. Esperemos el martes (vs Honduras) hacer lo mejor para ganar y luego que pase lo que tenga que pasar”, sentenció Celso, rescatando a Herrera del yugo y dejando claro que el grupo también debe cargar con esta pesada cruz.

¿El comienzo de una nueva era?

Pero además del mea culpa, el mediocampista que ha dicho presente en los últimos tres mundiales soltó una frase que puede marcar un antes y un después en la Tricolor.

“Entiendo que hoy, al venir la derrota, hay que asumir todo lo que se venga: todas las críticas, todas las esperanzas de lo que es una nueva Selección, y ser humilde en la derrota. Hay que ser profesional, aceptarlo y a partir de ahí crecer”, señaló Celso.

Piojo Herrera quedó al borde del abismo (FCRF).

También reconoció que el equipo perdió la posibilidad de depender de sí mismo, lo que agrava aún más la crisis: “Tenemos que jugar con la posibilidad de ganar nuestros partidos. Después, el chance de poder controlar todo era sacando puntos hoy. Perdimos, y perdimos el chance de poder controlar lo que se viene. Es normal sentirse mal hoy, pero como profesionales no podemos caer en un hueco. Tenemos que reponernos”, completó.

Mientras tanto, muchos fanáticos piden abiertamente la salida del Piojo Herrera, quien, tras el golpe ante Haití, dejó su futuro en manos de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Pase lo que pase este martes en San José contra Honduras, todo indica que al entrenador mexicano no le queda demasiada arena en el reloj.