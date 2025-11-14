Luis Fernando Tena necesitó sólo tres palabras para sentenciar su futuro en Guatemala tras quedar afuera del Mundial 2026

Guatemala quedó sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Cayó ante Panamá por 3-2 en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y se despidió así de las posibilidades que le quedaban. Se pinchó el gran sueño de todos los chapines.

Una vez finalizado el encuentro, Luis Fernando Tena se refirió a su continuidad en la Selección Mayor. El entrenador dejó en claro que “le gustaría seguir” porque cree en el proyecto que encabeza. Su análisis fue positivo, a pesar del resultado.

“Lo lamentamos muchísimo. Ese dolor que tienen ellos, lo tenemos nosotros. Es muy triste ver el vestidor, cómo está y cómo estamos todos. Me imagino a la gente cómo estará. He dicho desde hace mucho tiempo y muchas veces que a mí me gustaría seguir acá en Guatemala con este proceso. Vamos bien y estoy contento”, comentó.

“Habrá que analizar bien el video para saber en qué nos equivocamos. Obviamente, en algo nos equivocamos. Si perdimos el partido, algo hicimos mal. Teníamos la ventaja de ser locales, el impulso de la gente que fue extraordinario. Habrá que analizar bien en qué nos equivocamos. Gracias a la gente por el impulso”, explicó.

Luis Fernando Tena analizó el rendimiento de sus dirigidos

Luis Fernando Tena afirma haber sufrido tanto el fracaso como cualquiera de los aficionados. El vestuario se hundió en un clima de llanto y tristeza absoluta con la derrota que derivó en la eliminación. No es momento para pensar en revertirlo.

“Fue una noche muy difícil, una noche muy triste para todos nosotros. Para toda la afición, todos los jugadores, el cuerpo técnico. Hoy teníamos todos la gran ilusión de clasificar al Mundial. Sí, ha sido una noche muy complicada. El resultado no fue justo. Fue un partido como se esperaba, de ida y vuelta. No servía el empate”, dijo.

“Creo que ellos tuvieron mejor puntería que nosotros. Tuvieron pocas oportunidades y metieron tres goles. Nosotros dejamos escapar algunas jugadas. Estoy orgulloso de nuestros jugadores, porque dejan todo en los entrenamientos y en los partidos. Hoy se entregaron hasta el último minuto y hasta el último de los alientos”, sinceró.

“Nada que reprocharles. Creo que siguen llorando en el vestidor, así estamos todos, pero la verdad es que son unos guerreros. Más pena da por todo esto, verlos llorar después de tanto esfuerzo, ver que por momentos del partido fuimos mejores que los adversarios y no tuvimos la puntería necesaria para lograr el objetivo”, contó.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Guatemala cerrará su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam. Será el 18 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera.