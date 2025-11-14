Confirmado por Concacaf: la noticia que dejaría a Costa Rica fuera del Mundial 2026 y Honduras celebra con todo

La Selección de Costa Rica sufrió un golpe devastador que la deja al borde de una eliminación histórica rumbo al Mundial 2026. En Curazao, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera volvió a mostrar una versión irreconocible, sin ideas ni claridad, y terminó cayendo 1-0 ante Haití, que dio un paso gigantesco hacia la clasificación.

Para los ticos, el resultado fue un mazazo que se combina con otro marcador sorprendente: Honduras cayó 2-0 ante Nicaragua, lo que planteaba un escenario ideal para que Costa Rica se metiera de lleno en la pelea, pero que terminó siendo una oportunidad totalmente desperdiciada. Hoy, la Tricolor tiene un pie y medio fuera de la Copa del Mundo, algo que no sucede desde Sudáfrica 2010.

La tabla que hunde a Costa Rica

Tras finalizar la jornada cinco, la Concacaf publicó en sus redes sociales oficiales la imagen que estremeció por completo al fútbol tico: la tabla de posiciones del Grupo C.

Con el mensaje “La H hasta arriba del grupo”, la Confederación confirmó que Honduras es, por ahora, el clasificado directo al Mundial con 8 puntos, misma cantidad que Haití, pero con mejor diferencia de gol (+2).

Los catrachos dependen de sí mismos y cerrarán la fase enfrentando a Costa Rica en San José, mientras que Haití tendrá un cierre mucho más favorable ante Nicaragua en condición de local.

¿Afuera del Mundial? El milagro que necesita La Sele

A esta altura, solo un milagro puede salvar a la Tricolor, que está obligada a derrotar a Honduras para llegar a 9 puntos y meterse en la discusión por el primer lugar, pero aun así no dependerá de sí misma. Además de vencer a los catrachos, deberá esperar que la Nicaragua del “Fantasma” Figueroa logre arrebatarle puntos a un Haití totalmente encendido, que llega con confianza plena tras el triunfo.

Y como si fuera poco, se cayó la última tabla de salvación: la posibilidad de clasificar vía repechaje intercontinental. Debido a los puntos acumulados en los Grupos A y B, parece imposible que los escoltas de esas zonas no terminen como los mejores segundos. En el A, Panamá ya suma 9 unidades; en el B, Jamaica tiene 10, cifra que Costa Rica ya no puede alcanzar.

Con este escenario, el Piojo Herrera queda prácticamente sentenciado y la Fedefútbol se asoma a una crisis monumental, mientras Honduras celebra con euforia seguir dependiendo de sí mismo. De todos modos, los catrachos no pueden relajarse: una caída en San José podría abrirle la puerta a Haití, que llega con más confianza que nunca y dispuesto a firmar la sorpresa más grande del cierre clasificatorio.