Frente a las cámaras: el gesto de Keylor Navas que enfurece a Costa Rica tras perder con Haití y quedar prácticamente afuera del Mundial 2026

Por Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Keylor Navas tuvo un gesto que no gustó. (Foto: Captura de Pantalla)
La Selección de Costa Rica tocó fondo este jueves. La derrota 1-0 ante Haití, en Curazao, dejó al equipo de Miguel Herrera al borde de la eliminación del Mundial 2026 y provocó que necesite una serie de resultados para poder clasificar a la máxima competencia internacional.

Para peor, una actitud de Keylor Navas molestó mucho a los costarricenses y se generó una polémica en las redes sociales. El guardameta tuvo un gesto, terminado el partido, que no cayó para nada bien entre los ticos.

¿Cuál fue el gesto que no gustó de Keylor Navas?

Mientras los jugadores costarricenses permanecían en la cancha, incrédulos y buscando consuelo entre ellos tras el golpe, una imagen comenzó a hacerse viral en redes sociales: Keylor Navas caminando solo, cabizbajo, rumbo al vestuario sin esperar a nadie y sin quedarse junto a sus compañeros.

La escena, captada por las cámaras internacionales, desató una fuerte polémica entre los aficionados de Costa Rica. Para muchos, ver al capitán abandonar el campo inmediatamente después del pitazo final fue una señal de desconexión y frustración que cayó muy mal en un momento donde la unidad parecía indispensable.

La fotografía de Navas caminando hacia el túnel mientras el resto del grupo buscaba recomponerse se convirtió en el símbolo de la crisis. La molestia de la afición no es menor: el portero es la figura más respetada del fútbol costarricense, uno de los líderes naturales del equipo y la voz de experiencia en este tipo de momentos.

$70 millones: toda Costa Rica consternada por el revés que recibiría si no clasifica al Mundial 2026

Para muchos, su salida inmediata fue interpretada como una falta de respaldo hacia un grupo golpeado, especialmente hacia los jugadores jóvenes que vivían su primera gran frustración con la Sele.

