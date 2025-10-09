Celso Borges confirma lo que toda Costa Rica estaba esperando a horas del juego con Honduras: “Regresa la ilusión”

Pasan las horas y la incertidumbre en torno a Celso Borges sigue creciendo en Costa Rica, que este jueves visitará a Honduras en el Estadio Morazán con la obligación de sacar una victoria para seguir con vida en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Aunque el entrenador Miguel “Piojo” Herrera dijo en rueda de prensa estar esperando los resultados del último examen médico que le realizaron al volante de 38 años, lo más probable es que deba aguardar para concretar su esperado regreso a la Sele.

Sin embargo, Borges lanzó un esperanzador mensaje en sus redes sociales con la intención de unir a los aficionados ticos y motivar a sus compañeros en la previa del clásico, todo esto como parte de una colaboración con una reconocida empresa de telecomunicaciones.

¿Qué dijo Celso Borges a horas del partido contra Honduras?

Celso Borges dio sus razones para creer en un triunfo de Costa Rica en suelo hondureño, siendo el más poderoso de todos el orgullo que aflora en los momentos de máxima adversidad: “Hemos sobrevivido a situaciones difíciles: Denver, el repechaje, el mata gigantes. Este equipo nunca se rinde”.

Además, apeló al orgullo que representa lucir la camiseta Tricolor: “Sentimos pasión cada vez que la vestimos, tiene historia y esto representa a toda nuestra gente”, recordándole al grupo que “estos partidos se viven con intensidad, dejamos todos en la cancha”. Y a la afición, que “cuando late unida, somos imparables” y “regresa la ilusión”.

En caso de no jugar esta noche, el capitán de Alajuelense se encargará de trasladarle este mensaje al grupo junto a los otros referentes que el “Piojo” Herrera convocó para esta fecha FIFA: Keylor Navas, Francisco Calvo y Kendall Waston, quien será titular en la zaga central frente a Honduras.

