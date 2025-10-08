“Finaliza”: confirman qué pasará con el Piojo Herrera si Costa Rica pierde ante Honduras por las Eliminatorias

La Selección de Costa Rica se juega este jueves uno de los partidos más importantes del proceso rumbo al Mundial 2026. La Tricolor visitará a Honduras en San Pedro Sula, en un clásico centroamericano cargado de tensión, presión y urgencia de resultados.

Después de los empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), el ambiente alrededor del combinado nacional es de incertidumbre. Muchos cuestionan el rendimiento del equipo, las constantes rotaciones y algunas decisiones tácticas del técnico Miguel Herrera, quien afronta su momento más delicado desde que asumió el cargo.

Ante ese panorama, surgió la gran duda en el entorno futbolístico: ¿qué pasará con el Piojo si Costa Rica no logra ganarle a Honduras? La respuesta habría llegado desde dentro de la propia federación.

¿Qué pasará con el Pojo Herrera si Costa Rica pierde ante Honduras?

Según reveló el periodista Ferlin Fuentes, la Fedefútbol ya tomó una decisión sobre el futuro del técnico mexicano: “El piojo finaliza su proceso”. Es decir, no lo echarán ni renunciará en caso de caer en tierras catrachas.

Ferlín Fuentes confirma la continuidad de Miguel Herrera. (Foto: X)

La dirigencia, según se explicó, apuesta por la estabilidad y confía en que el proceso encabezado por Herrera pueda consolidarse con el tiempo, incluso si los resultados inmediatos no acompañan. Desde el Comité Ejecutivo consideran que los constantes cambios de entrenador en los últimos años han perjudicado la continuidad del proyecto deportivo.

Costa Rica, hoy en un escenario de presión total, buscará en San Pedro Sula un triunfo que calme las críticas y devuelva la ilusión. Pero, gane o pierda, lo cierto es que Miguel Herrera seguirá al mando de la Sele, al menos hasta que se defina el destino final del camino hacia el Mundial 2026.