Desde Honduras solo ocuparon cinco palabras para impactar a Costa Rica con el regreso de Kendall Waston y Celso Borges

Llegó la hora cero para Honduras y Costa Rica. El jueves por la noche se verán las caras por primera vez en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda atendió a los medios de comunicación y habló de varios temas. Reveló que tiene un problema a resolver, ya que no puede definir su 11 titular.

También comentó de su rival, a uno que respeta mucho y al que le preguntaron sobre el regreso de Kendall Waston y Celso Borges. Rueda fue un cabellero y de la siguiente forma respondión.

Antes definió a Costa Rica: “Con este juego cerramos la primera vuelta, pero quedarían tres juegos, pero no podemos anticiparla. Uno siempre quiere que la cuenta de ahorro capitalice. Cuando tenemos diez, queremos quince. Ya hemos visto que por un gol, por un punto, se define la clasificación. Tenemos un ahorro importante que debemos capitalizar”.

Y agregó: “Este juego tiene de todo. Es un partido muy cerebral, se necesita inteligencia táctica, es muy emocional. Queremos hacer un buen juego y buen resultado. Honduras ha tenido juegos importantes, esos factores se mezclan. Los cambios que ha tenido Costa Rica en nombres, son hombres de experiencia. Es un partido intenso y disputado”.

Costa Rica incorporó a talento joven y experimentado ¿Qué piensa de los regreso de Kendall Waston y Celso Borges?

Reinaldo Rueda solo ocupó cinco palabras concretas para responder a esta pregunta de los periodistas: “Es una generación de respeto”.

“Es la gran riqueza de Concacaf. Costa Rica siempre tiene esa gran bondad, es una generación con buena técnica. Creo que el hecho de Luis Suárez, orientando ese proceso a Qatar, aprendieron los jóvenes. Es una generación de respeto, es de transformación importante, ellos quieren ratificar y lograr la meta de clasificar al Mundial. Es una mezcla importante de gran técnica”.

Con esto, Rueda muestra el respeto que le tiene a Costa Rica, una de las selecciones con las que siempre ha jugado tremendos partidos.