La Selección de Costa Rica se juega el partido más importante de los últimos años este jueves. La Sele visitará a Honduras por la tercera jornada de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Los Ticos necesitan sumar en tierras catrachas para seguir con posibilidades.

El duelo en San Pedro Sula será, sin dudas, el juego más crucial del ciclo de Miguel Herrera. El técnico mexicano está ante su gran prueba de fuego. Por eso, dispuso varias sorpresas en la convocatoria que dio a conocer el pasado sábado. Llamó a jugadores que no formaban parte de La Sele hace algunos años, lo que evidencia la responsabilidad de dicho cruce.

En este sentido, el Piojo Herrera considera poner en el equipo titular a Kendall Waston, luego de haberlo incluido en la nómina. El defensor del Deportivo Saprissa, según la información del periodista Kevin Jiménez, estará desde el arranque en el Francisco Morazán.

Además de mencionar la titularidad del zaguero morado, la fuente mencionada explicó que el estratega mexicano analiza colocar a un defensor central con rapidez para complementarse con Waston.

Costa Rica’s Kendall Waston celebrates his goal during a friendly football match between Uzbekistan and Costa Rica in Suwon on September 27, 2022. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

En la ofensiva, estarán Orlando Galo, Aarón Murillo, el nuevo 10 Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Una de las posturas que examina el Piojo Herrera es no jugar con dos delanteros centrales. En este caso, Alonso sería el único delantero de punta.

¿Cómo está el historial entre Honduras y Costa Rica por Eliminatorias camino al Mundial?

A pocas horas de enfrentarse por las Eliminatorias, repasamos el historial completo en esta competencia entre Honduras y Costa Rica. La H tiene un saldo a favor en las 24 ocasiones que se cruzaron.

10 triunfos de Honduras

9 empates

5 victorias de Costa Rica