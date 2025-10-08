Es tendencia:
Honduras vs. Costa Rica: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Ambos equipos se enfrentarán en lo que podría ser un partido clave para el desenlace del Grupo C de Concacaf.

Honduras y Costa Rica se enfrentarán por las Eliminatorias al Mundial 2026.
© rrssHonduras y Costa Rica se enfrentarán por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Honduras y Costa Rica se enfrentarán por la tercera jornada de la fase final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos equipos lucharán hasta el final por quedar en la punta y llevarse así el boleto de clasificación directa, aunque es complicado.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Por su parte, Nicaragua cierra el cuarteto con un solo punto.

Desde Fútbol Centroamérica recopilamos todos los datos que usted tiene que conocer para no perderse ni el más mínimo detalle de este apasionante partido, que está en una de las divisiones más entretenidas y parejas de toda esta región.

¿Cuándo y a qué hora juegan Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias al Mundial?

Honduras y Costa Rica jugarán el jueves 9 de octubre a las 20.00 horas de toda Centroamérica (21.00 horas de Panamá, y 22.00 horas ET de Estados Unidos) en el Estadio General Francisco Morazán.

¿Dónde ver EN VIVO a Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias al Mundial?

En Costa Rica, el encuentro será transmitido por Repretel Canal 6 y Teletica Canal 7. Mientras tanto, en Honduras lo pasará TSi TV y la aplicación de Deportes TVC.

¿Cómo llega Honduras al partido por Eliminatorias?

Honduras llega como líder del Grupo C, con un total de cuatro puntos. Logró los mismos producto de un empate sin goles con Haití y una victoria ante Nicaragua por 2-0. Las actuaciones no convencieron del todo, pero los resultados permiten encarar este duelo con la motivación de defender su privilegiado lugar en la cima.

¿Cómo llega Costa Rica al partido por Eliminatorias?

Costa Rica solamente sumó dos puntos, aunque los goles a favor le permitieron escalar hasta la segunda posición. Con su arranque, lleno de dudas, levantó dos empates. Los mismos fueron 1-1 con Nicaragua y 3-3 contra Haití en su casa.

