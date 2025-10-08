Es tendencia:
Piojo Herrera necesitó solo dos palabras para confirmar la noticia de Celso Borges que mantiene en vilo a Costa Rica y Honduras

Miguel Herrera habló sobre cómo se encuentra Celso Borges a poco más de un día para el partido con Honduras por Eliminatorias.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La situación física de Celso Borges genera incertidumbre en el entorno de la Selección de Costa Rica a pocas horas del esperado clásico contra Honduras, donde el tema ciertamente tampoco pasa desapercibido, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El volante de 37 años venía arrastrando una lesión de su equipo, Liga Deportiva Alajuelense, cuando Miguel “Piojo” Herrera lo convocó, la cual lo marginó del partido contra Puntarenas y la visita a Motagua en Tegucigalpa por la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el panorama se ennegreció el fin de semana, cuando la Fedefútbol confirmó que se resintió al sufrir una “leve molestia” en su regreso a La Sele, poniendo un manto de duda sobre su participación este jueves en el Estadio Francisco Morazán.

¿Cuál es la noticia que dio el Piojo Herrera sobre Celso Borges?

Este miércoles, antes de viajar a San Pedro Sula, el entrenador de Costa Rica confirmó que Celso todavía está en mucha duda, tenemos que esperar a ver cómo nos entregan el estudio que le hicieron hace rato. Y Keylor Navas ya entrenó hoy al parejo del grupo”.

El portero de Pumas está plenamente recuperado del golpe sufrido en su tobillo y será titular ante Honduras. Pero el panorama luce completamente diferente para Borges, que se mantuvo al margen de la práctica desde el comienzo: solo se integró a la oración grupal y estuvo charlando con Herrera.

Minutos más tarde, según reportó La Teja, el tres veces mundialista con la Tricolor comenzó a realizar trabajos diferenciados en otra clara muestra de que no estaría en óptimas condiciones para la reanudación de las Eliminatorias.

Recordemos que su recaída fue grave. “Aunque en la Federación, imagino que por el tema de proteger tácticas, ponen que todavía está la chance, a mí lo que me dicen es que está fuera. Celso sale llorando del entrenamiento porque sabe el jalonazo que tuvo, contó el periodista Kevin Jiménez días atrás en su programa, Seguimos.

