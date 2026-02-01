Gianni Infantino fue contundente ante sus críticos para defender su visita a Nicaragua

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó el crecimiento del fútbol en Nicaragua, al asegurar que el balompié avanza “de manera exponencial” en un país tradicionalmente identificado por el béisbol y el boxeo. El dirigente llegó este domingo a tierras pinoleras para encabezar el 41° Congreso Ordinario de la Concacaf, un evento clave para el desarrollo del fútbol en la región.

Durante su visita, Infantino no ocultó su satisfacción por lo que observó en el país centroamericano. “De verdad es excepcional lo que se está haciendo en Nicaragua”, expresó el máximo jerarca del fútbol mundial, destacando que el fútbol es el deporte rey en el mundo y que en Nicaragua su crecimiento es cada vez más evidente, tanto a nivel institucional como social.

El presidente de la FIFA también compartió una reflexión sobre la identidad deportiva del país. “Estoy muy feliz de estar acá en Nicaragua. Me dijeron que era un país de béisbol, pero no es así, es un país de fútbol como el mundo entero”, comentó Infantino, subrayando además la hospitalidad y amabilidad de la población, aspectos que, según él, fortalecen el desarrollo del deporte.

La llegada de Infantino estuvo marcada por un notable hermetismo de las autoridades locales, en un contexto en el que Nicaragua se convirtió en el centro de atención del fútbol regional. El Congreso de la Concacaf reúne a representantes de las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, consolidando al país como anfitrión de un evento de alto perfil internacional.

Como parte de su agenda, Infantino anunció la reconstrucción del Estadio Nacional de Fútbol “Dignidad”, una obra que contará con una inversión superior a los 40 mil dólares, equivalentes aproximadamente a 1 millón 468 mil córdobas. Este proyecto busca fortalecer la infraestructura deportiva y brindar mejores condiciones para el desarrollo del fútbol nacional.

En los últimos años, el fútbol nicaragüense ha mostrado un crecimiento sostenido, ganando terreno frente a disciplinas históricas como el béisbol y el boxeo, donde el país ha tenido figuras de proyección internacional. Las palabras y el respaldo de la FIFA refuerzan la idea de que Nicaragua vive una etapa clave para consolidar al fútbol como uno de sus principales motores deportivos.

