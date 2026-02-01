Hernán Medford aún no firma con Saprissa y ya enfrenta un enorme problema que lo complica en el Clausura 2026

En Tibás se viven horas de enorme expectativa este domingo 1 de febrero, y no solamente por la celebración de las elecciones generales. Hernán Medford está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico del Deportivo Saprissa, luego de que Vladimir Quesada fuera cesado de sus funciones tras cosechar un solo triunfo en los primeros cinco partidos del Torneo Clausura 2026

Sin haber aterrizado oficialmente en el Monstruo, Medford deberá empezar a pensar en una situación que mantiene en vilo a la afición morada y que condiciona seriamente el arranque de su ciclo: la fragilidad defensiva con la que Saprissa afronta el semestre.

ver también Lo trae Hernán Medford: el próximo DT de Saprissa ya eligió a su primera incorporación para ir en busca de la 41

Una defensa diezmada

Quesada inició el 2026 sabiendo que no podría contar con Óscar Duarte, uno de los grandes referentes de la zaga. El defensor sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla derecha en la final ante Liga Deportiva Alajuelense. La cirugía fue exitosa, pero atraviesa una rehabilitación extensa que lo deja fuera del campeonato.

Oscar Duarte se pierde toda la temporada (La Nación).

Con el semestre ya en marcha, el club confirmó que Fidel Escobar estará fuera de las canchas tras sufrir una lesión en la columna lumbar que obligó a un procedimiento quirúrgico.

Desde Saprissa informaron que al panameño todavía le restan al menos dos semanas de recuperación, un plazo que lo margina de los próximos partidos en el Clausura.

Publicidad

Publicidad

Fidel Escobar debió ser operado (RPC).

Como si eso fuera poco, Joseph Mora, lateral izquierdo titular, también se perdió el último compromiso ante Municipal Pérez Zeledón por una lesión muscular sufrida en el empate 0-0 frente a Cartaginés. Su disponibilidad para el próximo partido todavía es una incógnita, lo que agrava aún más el panorama defensivo.

Publicidad

Joseph Mora sufrió una lesión muscular (Instagram).

Publicidad

Con este contexto, Medford heredaría una última línea parchada y con pocas alternativas naturales, justo en el momento en que Saprissa necesita resultados inmediatos para no seguir perdiendo terreno en el Clausura.

Publicidad

ver también Mientras Vladimir Quesada ganaba 9 mil dólares en Saprissa, esto podría cobrar Hernán Medford para reemplazarlo

¿Cuándo juega Saprissa?

El partido en el que Hernán Medford podría debutar como entrenador morado está pactado para el próximo jueves 5 de febrero, cuando Saprissa se mida ante AD Carmelita por los cuartos de final del Torneo de Copa.