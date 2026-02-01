“Se rompe”: Thomas Christiansen recibe desde Europa una noticia que impacta a Panamá de cara al Mundial 2026

La Selección de Panamá, bajo la conducción de Thomas Christiansen, enfoca sus esfuerzos este año en la preparación para el Mundial de 2026, el objetivo más importante en la historia reciente del fútbol canalero.

En medio de ese camino, el combinado nacional recibió desde Europa una noticia relevante que incide de forma directa en su planificación rumbo a la cita mundialista.

La noticia que recibe Panamá desde Europa

Jude Bellingham, uno de los referentes de la Selección de Inglaterra, encendió las alarmas al salir lesionado durante el triunfo 2-1 del Real Madrid frente al Rayo Vallecano.

El mediocampista sintió una molestia en el isquiotibial de su pierna izquierda cuando avanzaba a toda velocidad hacia la línea de fondo y, de inmediato, se dejó caer al césped tomándose la parte posterior de la pierna, generando preocupación en el cuerpo técnico y la afición.

Jude Bellingham – Real Madrid

Desde España, el diario Marca tituló de forma alarmante la situación al señalar que “Bellingham se rompe ante el Rayo”, lo que generó inquietud en el entorno del Real Madrid por el estado físico de una de sus principales figuras.

No obstante, aún será necesario aguardar los estudios médicos correspondientes para determinar con exactitud el alcance de la lesión.

Mundial 2026: Panamá vs Inglaterra

Recordemos que la Selección de Panamá enfrentará a la Selección de Inglaterra el 27 de junio en la Copa del Mundo de 2026. Los canaleros se ubican en el Grupo L ante Ghana, Croacia y los ingleses.