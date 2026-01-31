Yamil Bukele toma decisión drástica en la Fesfut que podría provocar cambios en el futbol de El Salvador

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), que a partir de este nuevo ciclo será presidida por Yamil Bukele, anunció oficialmente la designación de sus comisiones y órganos jurisdiccionales para el período 2026-2030, marcando el inicio de una nueva etapa institucional dentro del fútbol nacional.

A través de un comunicado oficial, la FESFUT informó que el Comité Ejecutivo fue el encargado de realizar las designaciones, en estricto cumplimiento de lo establecido en los estatutos federativos, abarcando áreas clave del funcionamiento administrativo, competitivo, disciplinario y jurídico del balompié salvadoreño.

Dentro de las comisiones permanentes, destacan la Comisión de Desarrollo del Fútbol, que será presidida por Nidia Elvira Beltrán Aguirre, y la Comisión de Competición, encabezada por Rodolfo Mena Gómez. Ambas instancias cumplen con los perfiles y requisitos establecidos en los artículos 46, 50 y 51 de los estatutos de la federación.

Asimismo, quedaron oficialmente conformados los órganos independientes y jurisdiccionales, entre ellos el Comité Electoral, Comité Disciplinario, Comité de Ética, Comité de Apelación y la Cámara de Resolución de Disputas, integrados por profesionales del derecho y áreas afines, garantizando además la participación femenina, tal como lo exige la normativa interna de la FESFUT.

Entre los nombramientos más relevantes, se confirmó a Romel Morales Ruiz como presidente del Comité Electoral; Carlos Gustavo Orantes Magaña al frente del Comité Disciplinario; Salvador Aníbal Juárez Urquilla como presidente del Comité de Ética; Marlon Aldemaro Argueta Espinoza en el Comité de Apelación; y Luis Armando Velis Pineda como presidente de la Cámara de Resolución de Disputas.

Finalmente, la FESFUT también ratificó la integración del Comité de Licencia de Clubes y la designación de Mario Ernesto Menjívar como Oficial de Auditoría, Conformidad y Cumplimiento para el período 2026-2030, reforzando así su compromiso con la transparencia, legalidad y fortalecimiento institucional del fútbol salvadoreño.

