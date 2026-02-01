Keylor Navas tuvo un domingo agitado después de la encuesta de sondeo electoral que realizó en su cuenta de Instagram. El portero publicó una historia en la que colocó cuatro candidatos a presidente para determinar quién era el elegido de los costarricenses.

Justamente el Tribunal Supremo de Elecciones decidió investigar de oficio al portero por esta publicación, ya que estaba prohibido hacer una encuesta en pleno período electoral. Según la normativa, podía hacerlo hasta el miércoles 28 de enero.

Tal es la normativa que desde el TSE advirtieron a Keylor con una multa económica: “Eso está prohibido en el Código Electoral y cubre a personas físicas y jurídicas, partidos políticos e instituciones, de manera tal que la persona que incurra en esa falta electoral se expone a la imposición de una multa de entre 10 y 50 salarios base; la máxima en este momento es de 23 millones de colones”.

El mensaje de Keylor Navas tras eliminar la encuesta de sondeo electoral

En medio de este polémico caso, el portero de Pumas Unam volvió a publicar una historia relacionada a las elecciones. En esta ocasión, lo hizo para invitar a los costarricenses a ejercer su derecho democrático del sufragio.

A través de un mensaje que escribió su esposa, Andrea Salas, replicó: “Costarricenses, vayan a votar. Valoremos nuestro derecho al sufragio y celebremos que más personas estén motivando la participación del pueblo de Costa Rica. Eso es lo verdaderamente importante: vivimos en un país democrático y aún gozamos de libertad de expresión“.

Además de compartir este mensaje, Keylor Navas también publicó horas antes una imagen de su abuelo asistiendo para ejercer su derecho: “Gracias por ser un ejemplo. Mi abuelo siempre fiel a votar“.