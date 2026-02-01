Fantasma Figueroa desatado: el dardo contra Iván Sopegno y Rónald González tras la derrota de Comunicaciones ante Xelajú

El Comunicaciones dirigido por el Fantasma Figueroa continúa en una posición delicada en la tabla general tras caer 2-0 frente a Xelajú jugando como visitante.

Pese al resultado adverso, el estratega de los Cremas no esquivó la polémica y, al término del encuentro, lanzó un mensaje contundente hacia Iván Sopegno y Rónald González, técnicos que pasaron anteriormente por el banquillo del club.

Un dardo directo contra Iván Sopegno y Rónald González

Fantasma Figueroa, ante las críticas, no se guardó absolutamente nada y respondió con firmeza, dejando en claro que los problemas actuales de Comunicaciones vienen de antes.

Fantasma Figueroa al mando de Comunicaciones

Sus palabras sonaron como un dardo directo para Iván Sopegno y Rónald González, a quienes señaló de haber dejado al club en una situación comprometida, aunque se mostró confiado en poder sacar al equipo del fondo de la tabla.

“El primer tiempo estuvo muy parejo y estuvimos muy cerca pero no concretamos la situaciones que tuvimos y estos se gana con goles. Si no estamos finos ante el arco rival, es muy complicado lograr un triunfo“, comentó Fantasma Figueroa tras la derrota ante Xelajú.

“Debemos mejorar la puntería al arco, yo vine a mejorar lo que 2 técnicos hicieron mal. Entonces al final me critican, pero les recuerdo que tengo 1 mes en la institución. De todas maneras estoy convencido de que saldremos del fondo de la tabla”, aseveró Fantasma Figueroa con el recado directo para Iván Sopegno y Rónald González.

Así marcha Comunicaciones en la tabla acumulada

La realidad de Comunicaciones en el campeonato es preocupante, ya que el equipo se encuentra hundido en la parte baja de la tabla acumulada tras 26 jornadas disputadas.

Comunicaciones en la tabla acumulada – Torneo Clausura 2026

Con apenas 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y catorce derrotas, los Cremas ocupan el penúltimo lugar, con una diferencia de goles negativa que refleja sus dificultades tanto en defensa como en ataque.