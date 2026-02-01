Javier López ocupó solo 8 palabras para sentenciar a Olimpia para el duelo contra América en Concachampions 2026

La Concachampions 2026 tendrá dos equipos de Honduras representando al país. Olimpia y Real España fueron los únicos que consiguieron boleto, Motagua se quedó en el camino y tendrá que conformarse solo con jugar la Liga Nacional.

El Azul Prunfo no está acostumbrado a quedar fuera y Javier López fue preguntado sobre cómo le irá a los clubes catrachos en esta edición. El DT español aseguró que ambos tienen chances, lo que impacta es lo que dijo acerca del León, 40 veces campeón de Honduras.

Javier López se lo manda a decir a Olimpia y Real España

Comenzó hablando de La Máquina de Jeaustin Campos, que enfrenta a Los Ángeles FC en su eliminatoria.

“Contra MLS, aprovechar que llegan en pretemporada”, explicó el técnico Javier López.

A la hora de hablar de Olimpia, aseguró que deben de sacar un resultado positivo y con ocho palabras los sentenció: “Si rotan (América) en la ida, ahí hay oportunidad”.

La frase completa fue: “Contra equipos mexicanos, si rotan en la ida, ahí hay oportunidad. Si juegan con su once top (titular) y ritmo alto, hay distancia y hay que reconocerlo“.

Olimpia enfrenta el martes en el estadio Nacional al América, mientras que Real España enfrentará a LAFC el 17 de febrero.

