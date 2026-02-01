En su penúltima presentación precisamente ante Comunicaciones, Antigua GFC sufrió una baja muy importante en su delantera. El argentino Francisco Apaolaza debió ser sustituido en la primera parte debido a una lesión en su rodilla derecha.

Horas más tarde, se supo que el delantero se rompió los ligamentos cruzados, lesión que lo marginará del terreno de juego de seis a ocho meses aproximadamente. Significó una muy mala noticia para los Coloniales, ya que insistieron mucho para renovar el contrato de Apaolaza.

Rápidamente, el equipo comandado por Mauricio Tapia se movió para conseguir un reemplazante. Este domingo, los Panzas Verdes confirmaron a la nueva incorporación extranjera que ocupará el lugar del argentino.

Antigua GFC presenta a su nuevo fichaje: Andris Herrera

El elegido por Antigua es el venezolano Andris Herrera. Puede desempeñarse tanto como delantero por el centro como extremo por ambas bandas. Habitualmente se muestra por la banda derecha.

Antigua le da la bienvenida a Herrera.

El delantero sudamericano llega como agente libre al cuadro colonial. No tiene club desde julio del 2025, tras terminar su contrato con el Al-Najma, equipo de la máxima categoría de Bahréin. Herrera arriba a Antigua sin ritmo, por lo que deberá acoplarse a la planilla.

Además de su paso por el fútbol de Asia, tuvo un recorrido por la segunda división de Croacia en el NK Varazdin. Anteriormente, jugó en su país natal con las camisetas de Caracas FC, Portuguesa FC, Estudiantes de Mérida y Yaracuyanos.