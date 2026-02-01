Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Sonríe Mauricio Tapia: Antigua GFC suma un fichaje extranjero para dejar atrás a Francisco Apaolaza

Los Coloniales suman un nuevo fichaje después de sufrir una dura baja en la ofensiva.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT suma un nuevo fichaje.
© GuatefútbolEl DT suma un nuevo fichaje.

En su penúltima presentación precisamente ante Comunicaciones, Antigua GFC sufrió una baja muy importante en su delantera. El argentino Francisco Apaolaza debió ser sustituido en la primera parte debido a una lesión en su rodilla derecha.

Horas más tarde, se supo que el delantero se rompió los ligamentos cruzados, lesión que lo marginará del terreno de juego de seis a ocho meses aproximadamente. Significó una muy mala noticia para los Coloniales, ya que insistieron mucho para renovar el contrato de Apaolaza.

Rápidamente, el equipo comandado por Mauricio Tapia se movió para conseguir un reemplazante. Este domingo, los Panzas Verdes confirmaron a la nueva incorporación extranjera que ocupará el lugar del argentino.

Duro revés para Antigua: Mauricio Tapia recibe la peor noticia que complica sus planes tras la derrota ante Comunicaciones

ver también

Duro revés para Antigua: Mauricio Tapia recibe la peor noticia que complica sus planes tras la derrota ante Comunicaciones

Antigua GFC presenta a su nuevo fichaje: Andris Herrera

El elegido por Antigua es el venezolano Andris Herrera. Puede desempeñarse tanto como delantero por el centro como extremo por ambas bandas. Habitualmente se muestra por la banda derecha.

Antigua le da la bienvenida a Herrera.

Antigua le da la bienvenida a Herrera.

El delantero sudamericano llega como agente libre al cuadro colonial. No tiene club desde julio del 2025, tras terminar su contrato con el Al-Najma, equipo de la máxima categoría de Bahréin. Herrera arriba a Antigua sin ritmo, por lo que deberá acoplarse a la planilla.

Publicidad

Además de su paso por el fútbol de Asia, tuvo un recorrido por la segunda división de Croacia en el NK Varazdin. Anteriormente, jugó en su país natal con las camisetas de Caracas FC, Portuguesa FC, Estudiantes de Mérida y Yaracuyanos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Duro revés para Antigua tras la derrota con Comunicaciones
Guatemala

Duro revés para Antigua tras la derrota con Comunicaciones

Preocupación en Guatemala: esto se sabe sobre la salud de Mauricio Tapia tras su desmayo
Guatemala

Preocupación en Guatemala: esto se sabe sobre la salud de Mauricio Tapia tras su desmayo

“Armar el mejor equipo”: Mauricio Tapia advierte a Hernán Medford para el partido de Antigua vs Marquense
Guatemala

“Armar el mejor equipo”: Mauricio Tapia advierte a Hernán Medford para el partido de Antigua vs Marquense

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo