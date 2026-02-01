Es tendencia:
“Sanción máxima”: Keylor Navas se metió en las elecciones y ahora se expone al castigo que nadie en Costa Rica imaginaba

Un posteo en redes sociales a horas de las elecciones puso a Keylor Navas en el centro de la polémica y ahora su accionar es analizado por el Tribunal Supremo de Elecciones

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

El portero suma una mala noticia.
El portero suma una mala noticia.

La noche del sábado 31 de enero, a pocas horas de que Costa Rica celebrara las elecciones generales para elegir presidente, Keylor Navas sorprendió a sus seguidores en Instagram y Facebook al publicar una encuesta con la pregunta: “¿Quién ganará mañana?”.

El arquero de Pumas UNAM incluyó en las opciones a cuatro de los aspirantes a la presidencia del país: Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), José Aguilar (Partido Avanza) y Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano).

La reacción de la afición de Pumas con Keylor Navas mientras su futuro en México sigue en duda

Keylor Navas rompió la ley

Este domingo al mediodía, con los comicios ya iniciados, Keylor eliminó el posteo. El problema es que su accionar está expresamente prohibido por la ley, algo que el propio futbolista habría pasado por alto al momento de publicar la historia.

keylor-navas-pumas-unam-liga-mx

El portero eliminó su publicación (Getty).

El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que el Código Electoral prohíbe a cualquier persona física o jurídica realizar sondeos o encuestas electorales durante los tres días previos a la elección, una restricción que alcanza también a contenidos difundidos en redes sociales.

“Se expone a una multa”

Ante la situación, el Tribunal informó en conferencia de prensa que tiene conocimiento del caso y que ya se encuentra bajo análisis. “La persona que incurra en esta falta se expone a una multa de 10 a 50 salarios base; en este momento, la sanción máxima corresponde a 23 millones de colones“, advirtió Eugenia Zamora, presidenta del TSE.

“En estos casos se puede actuar de oficio y el Registro Electoral ya tomó nota de la situación para realizar las acciones correspondientes dentro del proceso”, añadió la funcionaria.

Keylor Navas sigue sin definir su futuro.

Keylor Navas podría ser sancionado (Getty).

Por su parte, el director general en ejercicio del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, Gerardo Abarca, amplió detalles sobre el procedimiento que se seguirá.

Descartó a un candidato: el mensaje de Keylor Navas que enciende el debate durante las elecciones en Costa Rica

“Tomamos nota de informaciones como esta. Procedemos a asegurar la prueba y a realizar la valoración respectiva para determinar si se abre una investigación y si existen más elementos que ameriten continuar con un procedimiento”, señaló Abarca, dejando abierta la posibilidad de una sanción contra Keylor Navas.

