Eduardo Espinel calienta el juego ante el América y avisa cuál es la fórmula para derrotarlos: “Acostumbrados a dar batacazos”

Eduardo Espinel ya vive las horas previas del juego que enfrentará a Olimpia ante el América en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Concacaf. El entrenador uruguayo asegura que se verá un equipo completamente diferente.

El entrenador de Olimpia aseguró que verán a otro equipo y que serán competitivos ante el cuadro que mande el entrenador André Jardine del América.

“Apelar a lo que han demostrado esta clases de jugadores cuando tienen partidos definitorios y creo que la definición será parte fundamental. Verán a otro Olimpia sin lugar a dudas y creo que la motivación, así como hacer sentir la localía, estamos en condiciones de ser competitivos con ellos, más allá de lo que tiene el fútbol, puede pasar cualquier cosa”, dijo Espinel en conferencia de prensa.

Por otro lado, Espinel indicó que como uruguayos están acostumbrados a dar la sorpresa en cualquier parte del mundo y que eso le será trasladado a los jugadores en los que confía para dejar en alto el prestigio del fútbol hondureño.

“Como uruguayos estamos acostumbrados a dar batacazos en cualquier parte del mundo y hay que transmitir eso a los muchachos y no tengo dudas que dejarán mal el prestigio del equipo y de Honduras. Ojalá podamos dejar al América y seguir nosotros en la copa. ¿Dónde está dicho que no se puede hacer eso?”, amplió.

Las bajas del América

Durante las últimas horas Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo se convirtieron en bajas del América previo a los juegos ante Olimpia, pero para Espinel eso no tiene importancia cuando la plantilla del club mexicano es amplia.

¿Usted sabe cuántos Fidalgo tiene el América? Y el del precio de Fidalgo tiene un montón. Yo me he mirado todos los partidos y analizo el costo costo del plantel que tiene, no me van a preguntar solo por un jugador del América. El club no se basa solo en un un jugador. Tienen seleccionados de Chile, Uruguay, Colombia, debe haber alguno mejor que Fidalgo; también van a jugar el Mundial y Fidalgo no. Se ve que es fanático de Fidalgo, a mí me gusta Rodrigo Aguirre”, dijo entre risas.

La ida del juego Olimpia vs. América será este próximo 3 de febrero en el Estadio Nacional Chelato Uclés a las 8 de la noche.

