Sin vueltas: Celso Borges sacude a Costa Rica con un contundente mensaje en plenas elecciones

Costa Rica inició este 1 de febrero de 2026 su proceso electoral, con más de 3,7 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes y diputados para el periodo 2026-2030.

Debido a la jornada electoral que se vive en el país, este fin de semana no se disputó el Torneo Clausura 2026. Aun así, Celso Borges, referente de Alajuelense y un ciudadano más, aprovechó el contexto para alzar la voz y emitir un mensaje fuerte y directo en medio del proceso de elecciones.

El mensaje de Celso Borges a toda Costa Rica

A través de sus redes sociales, Celso Borges aprovechó la jornada electoral para enviar un mensaje claro y directo a la ciudadanía.

El capitán de Alajuelense compartió una imagen acompañada del llamado a “salir a votar”, dejando en evidencia su compromiso cívico e invitando a los costarricenses a ejercer su derecho al voto en un día clave para el país.

Celso Borges en sus redes sociales

¿Cuándo se darán los resultados de las elecciones en Costa Rica?

El conteo de los votos se iniciará una vez que cierren los centros de votación y la información será transmitida al Tribunal Supremo de Elecciones durante la noche y la madrugada. Se espera que los primeros resultados preliminares comiencen a darse a conocer en el transcurso de esta misma jornada dominical.

