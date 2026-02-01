Saúl Durán, cerca de Costa Rica: la joya de River Plate sorprende con un gesto que emociona a los ticos

Saúl Durán, joven guardameta oriundo de Pérez Zeledón que milita en las divisiones inferiores de River Plate, es una de las grandes promesas que ilusiona a los fanáticos de Costa Rica a largo plazo.

Este domingo 1 de febrero, el portero de 18 años sorprendió con un gesto que lo volvió a acercar simbólicamente a su tierra natal y rápidamente se viralizó entre los ticos.

Un gesto aplaudido en Costa Rica

Durán se convirtió en el primer ciudadano costarricense en participar de las elecciones generales del país desde la ciudad de Buenos Aires. Temprano por la mañana, el sureño se acercó a la embajada de Costa Rica en la capital argentina para ejercer su derecho al voto en los comicios que definirán al nuevo presidente, dos vicepresidentes y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030.

“Hola, soy Saúl Durán, soy de Costa Rica, Pérez Zeledón. Tengo 18 años y actualmente llevo un año viviendo acá en Argentina. Soy parte de las divisiones menores de River Plate y hoy me siento muy orgulloso de votar por primera vez acá en el extranjero. Quiero invitar a todos a salir a votar hoy y ejercer este gran derecho que todos tenemos”, expresó el arquero en un video que circuló en redes sociales.

¿Quién es Saúl Durán?

Categoría 2007, Durán se formó en Pérez Zeledón, el mismo club del que salió Keylor Navas, y en enero de 2025 se incorporó a las juveniles del Millonario para competir en Quinta División.

Con apenas 17 años al momento de su llegada, viajó a Buenos Aires junto a su padre, Jonathan Durán, para instalarse en el gigante sudamericano y dar un paso clave en su carrera.

Además, el joven arquero ya dejó su huella en selecciones menores, destacándose con la Selección de Costa Rica en un torneo Sub-17 disputado en Brasil. Mientras sigue creciendo lejos de casa, Saúl Durán demuestra que, incluso desde el exterior, mantiene intacto el vínculo con su país y alimenta la ilusión de los ticos de cara al futuro.