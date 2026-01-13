“Nos vemos pronto”: Cubo Torres impacta a Alajuelense con el guiño menos esperado antes del Clausura 2026

El lunes, Liga Deportiva Alajuelense sacudió el mercado de fichajes de Costa Rica al anunciar de forma oficial la incorporación de Ángel Zaldívar, delantero mexicano de 31 años, de cara al Torneo Clausura 2026 en el que defenderá su cetro de monarca nacional.

En la Liga, el atacante se reencontrará con un viejo conocido: su compatriota Ronaldo Cisneros, con quien supo formar una dupla goleadora letal en Chivas de Guadalajara.

Pero ese no será el único reencuentro que la Liga Promérica le tiene reservado al flamante refuerzo del equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez. El calendario quiso que, apenas iniciado el torneo, Zaldívar vuelva a cruzarse con otro ex compañero del fútbol mexicano.

“Cubo” Torres sorprende a Alajuelense

Este jueves 15 de enero, Alajuelense abrirá su participación en el campeonato recibiendo a Municipal Liberia en el Morera Soto. Y entre los refuerzos del conjunto dirigido por José Saturnino Cardozo aparece uno que conoce muy bien a Zaldívar: Erick “Cubo” Torres.

En la publicación de Instagram donde Alajuelense anunció la llegada del ex Juárez FC, el “Cubo” dejó un comentario que sorprendió a los manudos: “¡Felicidades hermano! Nos vemos pronto mi Zaldívar”.

¿De dónde se conocen Cubo Torres y Ángel Zaldívar?

Los delanteros aztecas compartieron campo de juego tanto en la Sub-20 de Chivas de Guadalajara como en la Selección de México Sub-21, con la que disputaron cinco partidos oficiales.

Ahora, el destino vuelve a cruzarlos, aunque esta vez como rivales. Cada uno defenderá intereses opuestos, pero con el mismo objetivo inmediato: darle a sus respectivos equipos los primeros tres puntos del campeonato.