Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para seguir soñando con el milagro en el Apertura 2025

Hace apenas un mes, la posibilidad de que el Club Sport Herediano se metiera en las semifinales del Torneo Apertura 2025 parecía una quimera. Sin embargo, tras cuatro partidos sin perder y aprovechando los tropiezos de Municipal Liberia en el cuarto lugar, el equipo de Jafet Soto llega a la última jornada del certamen necesitando solo dos cosas para sellar su boleto entre los cuatro mejores de la Liga Promérica.

Primero, el Team tiene que ganar en Pérez Zeledón, que también llega con opciones de clasificar; y segundo, precisa que los Coyotes no consigan sumar ni un punto en su visita a un Club Sport Cartaginés que ya tiene asegurado su pase a semifinales.

Cartaginés no regalará a nada

Ante este panorama, muchos florenses especularon con la posibilidad de que los brumosos “fueran a menos” en este partido. Por un lado, porque ya están clasificados pase lo que pase; y por otro, para dejar fuera de la carrera a Herediano, un rival que siempre es incómodo y es el actual bicampeón nacional. Pero todo indica que esa teoría no tiene sustento.

Uno de los motivos por los que Cartaginés saldrá con todo en el Fello Meza ante Liberia es su propio futuro inmediato: si pierden, los aurinegros superarán a los brumosos, obligándolos a enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en semifinales. Un panorama nada alentador considerando la reciente derrota 2-0 y el rendimiento de los manudos, que lideraron el torneo de punta a punta bajo la mano de Óscar “Machillo” Ramírez.

A Cartaginés no le conviene cruzarse con la Liga en semifinales (LDA).

Pero hay algo más. El periodista Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que Cartaginés también tiene una motivación extra basada en un episodio del semestre anterior.

“Cartaginés va a ir a jugar con todo para dejar afuera a Liberia. Número uno por la parte deportiva, pero la otra: el torneo pasado Liberia recibía a Cartaginés, que estaba luchando por clasificar. Douglas López salió enojado diciendo que Liberia parecía que estaba jugando una final, incluso les pusieron música de Saprissa en el estadio. Ahora Cartaginés está en la posición contraria, de dejar fuera al conjunto liberiano. Lo que me dicen es que Cartago va con sangre en el ojo”, aseguró el comunicador.

Todo se define el 7 de diciembre

La definición será casi simultánea. El domingo 7 de diciembre, Cartaginés enfrentará a Liberia desde las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica), mientras que Herediano visitará a los Guerreros del Sur a partir de las 4:00 p.m.