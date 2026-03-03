Desde Honduras mandan mensaje directo que no gustará a Pedro Troglio sobre el nuevo DT: “nos dimos cuenta”

La elección del nuevo DT de la Selección de Honduras fue un proceso extenso en el que se revisaron 20 hojas de vida hasta llegar a José Francisco Molina como el candidato ideal, según reveló el presidente de la Comisión Nacional de Selecciones, Javier Atala.

Atala dio a conocer que durante el análisis para la escogencia del entrenador se enteraron que es necesario un nuevo modelo al tener como ejemplo a las selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial United 2026.

“No estoy hablando mal de las escuelas de Suramérica, pero en la eliminatoria anterior todos los equipos que clasificaron al Mundial en la región de CONCACAF tenían entrenadores europeos. Entonces hay que considerar entrenadores de afuera y cambiar de la escuela sudamericana, especialmente la colombiana, hacia la escuela española. Vamos a ver si ese cambio nos funciona y lo hacemos con mucho optimismo”, dijo Javier Atala.

Las declaraciones de Atala confirman que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tenía como principal objetivo la contratación de un DT europeo y no Sudamericano.

“Todos empezamos a revisar la experiencia: dónde han trabajado, en qué países han estado, si han tenido experiencia en selecciones nacionales“, recordó.

El cambio que buscan en La H

El federativo también es del criterio que José Francisco Molina es el entrenador que aportará al cambio del fútbol hondureño desde las inferiores y que entre sus objetivos estará buscar futbolistas que estén en Estados Unidos y Europa.

“Yo creo que todo va a funcionar y será un buen cambio para el fútbol hondureño, porque vamos a trabajar con todas las ligas menores, buscar gente que juegue en Honduras y también fuera, en Estados Unidos y Europa. Creo que ese trabajo ya está comenzando, lo empezaron a hacer, y hoy vamos a seguir avanzando para que todo salga en beneficio de todos, en beneficio del país, para clasificar al Mundial y prepararnos para lograrlo“, comentó.

Proceso a largo plazo

Finalmente, Javier Atala precisó que la contratación del estratega español va más allá de 2030 y se trata de un proyecto a largo plazo de al menos ocho años con miras al Mundial 2034.

“Estamos trabajando en un proceso a largo plazo, para la clasificación al 2030, como todos queremos. Es un trabajo de largo plazo. No solo pensamos en 2030, sino en un proceso de ocho años para tener la materia prima suficiente y poder competir en todas estas competencias. La idea es clasificar primero al 2030 y luego al 2034. Es un proceso de largo plazo”, cerró.