Celebran Saprissa y Herediano: Alajuelense recibe el revés de Concacaf que complica a Machillo Ramírez

Después de arrasar en todas las competencias disputadas en la primera mitad de la temporada, la Liga Deportiva Alajuelense parece haberse quedado sin gasolina para afrontar el segundo semestre.

El campeón de Costa Rica y tricampeón de Centroamérica se tambalea en el Torneo Clausura 2026, ocupando la sexta posición con nueve puntos y alejado por seis unidades de la zona de clasificación a la siguiente ronda.

ver también Tensión en Alajuelense: filtran lo que Ángel Zaldívar le dijo a Alexis Gamboa para desatar su furia tras la expulsión

A su vez, el cuadro de Óscar “Machillo” Ramírez quedó eliminado del Torneo de Copa en los octavos de final ante Municipal Liberia. A solo una semana de viajar a California para enfrentar al poderoso LAFC por la Copa de Campeones de la Concacaf, los manudos lucen llenos de dudas.

Concacaf ratifica la caída de la Liga

El lunes, la Concacaf actualizó su ranking de clubes que integran la Confederación, y la noticia volvió a dejar en evidencia que el equipo de Alajuela atraviesa un presente futbolístico delicado.

Aunque sigue siendo el equipo mejor posicionado de Centroamérica debido a sus logros en 2025, la Liga cayó 10 posiciones en el ranking general (del puesto 23 al 33), siendo superado por rivales como León, Real Salt Lake, Necaxa, FC Juárez, Austin FC y Tijuana.

La Liga en febrero (Concacaf).

Publicidad

Publicidad

Los manudos pasaron de tener 1.176 puntos según el coeficiente de Concacaf a 1.164. Por otro lado, su rival de Concachampions escaló hasta el puesto 6 de la región, con 1.240 puntos.

La Liga en marzo (Concacaf).

Publicidad

Saprissa y Herediano se consolidan

Por su parte, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano, además de estar compitiendo por el liderato en el Clausura 2026, sumaron puntos en el ranking Concacaf, aunque no les alcanzó para escalar posiciones.

Publicidad

ver también “No va a seguir”: Kevin Jiménez sacude a Alajuelense con el mensaje que puede definir el futuro de Machillo Ramírez

Los morados ahora registran 1.145 unidades, siendo terceros en Centroamérica (por debajo de Olimpia y LDA) y ocupando el puesto 44 en la general, mientras que el Team se encuentra en el escalón 48 a nivel Concacaf y el cuarto lugar en el istmo, con 1.140 puntos.

Publicidad

En síntesis

-Alajuelense quedó eliminado del Torneo de Copa y está a 6 puntos de la zona de clasificación en el Torneo Clausura 2026.

-La Liga cayó del puesto 23 al 33 en el ranking de Concacaf, con 1.164 puntos.

-Saprissa y Herediano sumaron puntos en el ranking, ocupando el puesto 44 y 48 respectivamente.