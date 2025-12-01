Suspensión hasta 2026 y cierre del estadio: Alajuelense y Cartaginés se exponen al castigo más brutal tras el escándalo

La victoria 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense sobre Club Sport Cartaginés en el Fello Meza quedó completamente opacada por uno de los episodios más lamentables del Torneo Apertura 2025.

Tras la expulsión de Diego Mesén, el partido se detuvo porque algo ocurría en la zona mixta del estadio. Las cámaras de FUTV intentaron acercarse para registrar lo sucedido, pero el acceso fue bloqueado por los involucrado, por lo que ninguna transmisión pudo captar lo que realmente pasó. Aun así, tanto Cartaginés como Alajuelense coinciden en que hubo gritos, empujones y al menos un golpe directo entre funcionarios de ambos equipos.

¿Qué pasó en el Fello Meza?

Desde la oficina de prensa brumosa aseguraron que lo ocurrido quedó registrado: el Fello Meza cuenta con cámaras de seguridad que captaron toda la secuencia. Según José Pablo Meza, jefe de prensa del Cartaginés, los manudos se molestaron cuando se les informó que solo dos miembros de su delegación podían ingresar a camerinos.

De esta manera se produjo un tenso cruce en el que, siempre según la versión brumosa, un miembro del cuerpo técnico rojinegro propinó un puñetazo en el rostro al gerente administrativo David Vargas, lo que encendió una trifulca interna. Por otra parte, desde Alajuelense señalan que Vargas habría intentado golpear al masajista Aníbal Giammattei, un adulto mayor, lo que habría provocado la reacción del staff rojinegro.

A esto se suma la denuncia de un camarógrafo de FUTV, quien aseguró al aire que el delantero brumoso Marco Ureña le dio una patada cuando intentó ingresar a la zona donde estaba ocurriendo el pleito.

Los comisarios de Unafut, Erick Mora y Fernando Quesada, tomaron nota de todo, grabaron por su cuenta y solicitaron oficialmente los videos de seguridad para reconstruir la secuencia completa.

Las sanciones que podrían caer según el reglamento

El Tribunal Disciplinario de Fedefútbol ahora deberá analizar los testimonios, los informes arbitrales y, sobre todo, esas grabaciones del circuito cerrado. Al tratarse de agresiones físicas entre funcionarios, y además involucrando a personal administrativo y prensa, el reglamento de Unafut contempla sanciones muy severas.

De acuerdo con lo que establece el reglamento disciplinario y aplicando los artículos correspondientes a agresiones, intentos de agresión, anomalías en camerinos y fallas en el plan de seguridad, estas son las sanciones más probables, de mayor a menor gravedad:

—Suspensión de 6 a 8 partidos para los involucrados en agresiones directas

Si se confirma el golpe al gerente brumoso o la supuesta patada al camarógrafo, el Tribunal aplicaría los artículos sobre agresión gravísima, con sanciones que van de seis a ocho encuentros más multas. En el caso de Marco Ureña, una suspensión superior a seis partidos lo dejaría automáticamente fuera del resto del torneo, extendiendo en la práctica su castigo hasta 2026.

—Multa económica fuerte al club organizador (Cartaginés)

Por anomalías en la zona de camerinos, fallas de control y un incidente que detuvo el partido, el reglamento establece multas de ₡300.000 a ₡4.000.000, según la categorización del compromiso.

—Multa adicional a Alajuelense por conducta violenta de sus funcionarios

La agresión a un oficial (administrativo rival) o a un miembro de prensa acreditado puede generar multas específicas al club, independientemente de la sanción personal al infractor.

—Suspensión de 2 a 4 partidos para quienes participaron únicamente en empujones

Si el video identifica a funcionarios que no golpearon, pero sí intervinieron con comportamiento violento, se aplicarían sanciones menores dentro del rango de “faltas graves”.

—Veto de un partido al Estadio Fello Meza

Si el Tribunal califica el episodio como una agresión grave dentro de instalaciones deportivas donde el organizador no garantizó el orden, el reglamento permite cerrar la sede por un encuentro.