El futuro de Joel Campbell se aleja cada vez más de Alajuelense y una frase sentencia su continuidad: “No lo veo ni cerca”

La situación de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense sigue envuelta en incertidumbre. El contrato del 10 manudo vence en junio y, hasta ahora, no hay señales claras sobre una posible renovación, lo que deja su continuidad en el aire de cara al próximo torneo.

A este panorama se suma el bajo rendimiento que ha mostrado en el terreno de juego, un factor que inevitablemente pesa en cualquier decisión dirigencial. Mientras no haya movimientos oficiales, el futuro del experimentado futbolista continúa siendo una incógnita dentro del club rojinegro.

Así está el futuro de Joel Campbell en Alajuelense

Desde la mesa en Columbia Deportiva analizaron la situación contractual de Joel Campbell y dejaron claro que su continuidad en Alajuelense hoy no parece cercana.

Señalaron que, a diferencia de otros casos como el del Machillo Ramírez tiene mayor injerencia, la decisión sobre Campbell pasa directamente por la dirigencia y, por ahora, no se visualiza una oferta de renovación sobre la mesa.

“Joel Campbell termina contrato en La Liga. Y está la gran duda de qué va a pasar con él. Eso sí, son realidades diferentes: Óscar Ramírez tiene la potestad de elegir, le ofrecerían renovación a pesar del momento que está viviendo“, afirmaron en Columbia Deportiva.

“Lo de Joel no es así, esto lo definirá La Liga y no lo ha definido. Yo me atrevo a decir que en este momento no lo veo ni cerca que le pongan el contrato de renovación sobre la mesa”, sentenciaron desde la mesa de Columbia Deportiva.

