“Ningún futbolista”: José Francisco Molina impacta con su respuesta sobre la primera convocatoria como DT de Honduras

El nuevo entrenador de la Selección de Honduras José Francisco Molina aseguró que a día de hoy no ha sostenido ninguna reunión con los futbolistas; aunque dijo que ha estado analizando los juegos de la Liga Nacional.

Molina explicó que el director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Francis Hernández sí ha sostenido encuentros con algunos jugadores que en el futuro pueden formar parte de sus convocatorias.

“Yo no he hablado con los futbolistas, y sé que el director deportivo sí ha hablado con futbolistas. Desde que empezaron las negociaciones, ni hasta que firme ni hasta ahora mismo, yo no he tenido ninguna reunión con ningún futbolista. Ni he hablado con ninguno. Los directivos sí, como te decía antes. He estado viendo partidos y conociéndolos mucho mejor de lo que los podía conocer antes, y ya tengo bastante claro en mi cabeza lo que queremos”, comenzó diciendo el estratega español.

Convocatoria para el amistoso

Sobre el amistoso del próximo 31 de marzo ante Perú, José Francisco Molina es del criterio que aún tiene tiempo para analizar a los futbolistas que necesita para su debut y aclaró que las convocatorias cambiarán según el rival que le toque enfrentar.

“Todavía quedan días en los que seguiremos viendo y analizando todo para hacer la mejor elección posible. También se podría decir que esto es una selección en construcción. O sea, los 26 futbolistas que elijamos para esa concentración no van a ser los 26 definitivos para los cinco años. Es decir, serán los 26 para esta primera concentración; luego en junio habrá otra, después en septiembre otra, y así sucesivamente“, aseguró.

Agregó que: “Lo normal es que muchos sean los mismos, eso sería lo habitual, pero tampoco sería normal que siempre fueran los mismos. Habrá variantes, diferentes opciones. Intentaremos elegir de la mejor manera posible en cada momento, con la idea muy clara de lo que queremos: seleccionar los mejores perfiles para cada situación y para cada momento, dependiendo de la calidad del futbolista, del estado de forma y de lo que esperemos para esa fecha y esos partidos”.

De izquierda a derecha el presidente de la comisión de selecciones Javier Atala; el DT José Francisco Molina y el presidente de la FFH Jorge Salomón. Foto: ICN Sports.

El DT aclaró que tendrá una base de futbolistas para tener un núcleo duro, pero no descartó que las variaciones se vean incluso en las concentraciones que vaya a desarrollar con La H.

“Dependerá de lo que queramos proponer para cada encuentro, y cada concentración será distinta. Aunque, lógicamente, buscaremos tener una base de futbolistas que sea, podríamos decir, el núcleo duro, que esté siempre ahí, pero luego habrá variaciones en otros momentos”, cerró.