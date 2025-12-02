Fernando Lesme se acerca a Herediano y Jafet Soto ya decidió a quién limpiar para hacerle lugar: “Por ahí viene el asunto”

Fernando Lesme está teniendo un impacto muy positivo en su regreso al fútbol de Costa Rica. El espigado delantero paraguayo de 1,95 metros y 23 años es una de las claves por las que el Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo está a punto de asegurar su boleto entre los semifinalistas del Torneo Apertura 2025.

Con cinco goles en lo que va de la temporada, su nombre ya captó la atención del Club Sport Herediano, donde Jafet Soto lo tiene en carpeta para incorporarlo al finalizar la campaña.

ver también De regreso a Europa: Fernán Faerron define su futuro muy lejos de Herediano y Costa Rica

“Ya está avanzado”: Lesme se acerca a Heredia

El pase del artillero con pasado en Alajuelense todavía pertenece al Celaya de México, pero su vínculo finaliza a fin de año. Por esa razón, aunque Lesme haya firmado con los Coyotes por un año, a partir de 2026 quedaría en libertad para negociar su fichaje con el Team.

“Es una opción muy fuerte, entiendo que ya está avanzado. En Herediano están aprovechando porque al parecer el contrato que tiene con Celaya termina ahora en diciembre, por lo que su contrato con Liberia quedaría inválido”, explicó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos. “Van a preguntar a la Federación Mexicana de Fútbol para confirmar si es hasta diciembre o hasta junio”, añadió.

Lesme suena fuerte en Herediano (Instagram).

El problema para el cuadro rojiamarillo es que deberá liberar espacio en su planilla, ya que actualmente cuenta con demasiados futbolistas en la zona ofensiva. Además, la llegada de Lesme implicaría ocupar una plaza de extranjero.

Publicidad

Publicidad

¿Quién saldría para abrirle el paso a Lesme?

Según Jiménez, quien podría pagar los platos rotos por la incorporación del guaraní es Brian Rubio, delantero mexicano que regresó a Herediano en el último mercado procedente del Querétaro y que acumula dos goles y una asistencia en este Apertura 2025.

“Hay que ver qué pasa con Brian Rubio. Su contrato expira en diciembre y es un jugador con mucho cartel. Imagino que por ahí viene el asunto: una posible salida de Rubio para la llegada de Lesme”, apuntó el comunicador.

Publicidad

ver también Fue capitán de La Sele, pasó por Saprissa y Alajuelense pero se retiró antes de los 30 para trabajar en un banco: “Para nada extraño el fútbol”

Si todo se concreta, Fernando Lesme aterrizaría en Herediano con la posibilidad de convertirse en el socio de Marcel Hernández, el actual goleador del Apertura 2025. Jafet Soto apunta a una dupla que, por lo menos en los papeles, podría convertirse en una de las más mortíferas del fútbol nacional.