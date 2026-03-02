“Me han hablado”: Machillo Ramírez saca a la luz las negociaciones por su continuidad en Alajuelense

Óscar Ramírez vive semanas determinantes en la Liga Deportiva Alajuelense. Con el equipo sumando apenas nueve puntos en nueve partidos del Clausura 2025, el ambiente se ha tornado tenso y la presión crece en el entorno rojinegro.

Mientras intenta enderezar el rumbo en lo deportivo, puertas adentro ya se mueve otro tema clave: su continuidad. El contrato del técnico vence en tres meses y, aunque los resultados no han acompañado, la directiva ya dio el primer paso para intentar renovarlo.

El propio Machillo confirmó que desde el club ya se acercaron para conversar sobre una posible extensión de vínculo, pero dejó claro que hoy su prioridad está en lo inmediato.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre su continuidad en Alajuelense?

“Ellos me han hablado cosas ahí, pero yo, la verdad, estoy enfocado en terminar bien esto, lo que tengo de compromiso, y luego ya verán”, expresó el entrenador que había sido puesto en duda por parte de los aficionados manudos.

Lejos de cerrar la puerta, Ramírez explicó que analizará el panorama una vez concluya el campeonato: “En esto también entra el tema de la familia, el tema de uno, momentos, la edad también, ya es algo que hay que considerar, la salud… y veré entonces”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sus palabras abren un escenario incierto: la continuidad no estaría atada exclusivamente a lo que ocurra en la tabla, sino también a una decisión personal del estratega.

ver también Apareció el video: los destrozos de Alajuelense en el vestuario de Puntarenas que le costaron una multa de la Fedefútbol

Urgencia en lo deportivo

Antes de pensar en contratos, Machillo tiene claro que necesita resultados. Este martes ante Cartaginés, la Liga está obligada a ganar para salir del bache y comenzar a escalar posiciones.

Publicidad

“Ahorita estoy con las ganas, los deseos de salir de este bache, que el equipo recupere lo que hicimos el semestre pasado para buscar ese bicampeonato”, concluyó el entrenador de Alajuelense.

Publicidad

Datos Claves

El director técnico Óscar Ramírez suma nueve puntos tras nueve partidos en el Clausura 2025 .

suma nueve puntos tras nueve partidos en el . El contrato vigente de Óscar Ramírez con la Liga Deportiva Alajuelense vence en tres meses.

con la vence en tres meses. El equipo rojinegro enfrentará este martes al Club Sport Cartaginés con la obligación de ganar.