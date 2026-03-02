Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Me han hablado”: Machillo Ramírez saca a la luz las negociaciones por su continuidad en Alajuelense

En medio de los rumores sobre su salida, Óscar Ramírez se refirió a las negociaciones que mantiene con Alajuelense.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Óscar Ramírez se refirió a su continuidad.
© LDA.Óscar Ramírez se refirió a su continuidad.

Óscar Ramírez vive semanas determinantes en la Liga Deportiva Alajuelense. Con el equipo sumando apenas nueve puntos en nueve partidos del Clausura 2025, el ambiente se ha tornado tenso y la presión crece en el entorno rojinegro.

Mientras intenta enderezar el rumbo en lo deportivo, puertas adentro ya se mueve otro tema clave: su continuidad. El contrato del técnico vence en tres meses y, aunque los resultados no han acompañado, la directiva ya dio el primer paso para intentar renovarlo.

El propio Machillo confirmó que desde el club ya se acercaron para conversar sobre una posible extensión de vínculo, pero dejó claro que hoy su prioridad está en lo inmediato.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre su continuidad en Alajuelense?

“Ellos me han hablado cosas ahí, pero yo, la verdad, estoy enfocado en terminar bien esto, lo que tengo de compromiso, y luego ya verán”, expresó el entrenador que había sido puesto en duda por parte de los aficionados manudos.

Lejos de cerrar la puerta, Ramírez explicó que analizará el panorama una vez concluya el campeonato: “En esto también entra el tema de la familia, el tema de uno, momentos, la edad también, ya es algo que hay que considerar, la salud… y veré entonces”.

Tweet placeholder
Publicidad

Sus palabras abren un escenario incierto: la continuidad no estaría atada exclusivamente a lo que ocurra en la tabla, sino también a una decisión personal del estratega.

Apareció el video: los destrozos de Alajuelense en el vestuario de Puntarenas que le costaron una multa de la Fedefútbol

ver también

Apareció el video: los destrozos de Alajuelense en el vestuario de Puntarenas que le costaron una multa de la Fedefútbol

Urgencia en lo deportivo

Antes de pensar en contratos, Machillo tiene claro que necesita resultados. Este martes ante Cartaginés, la Liga está obligada a ganar para salir del bache y comenzar a escalar posiciones.

Publicidad

“Ahorita estoy con las ganas, los deseos de salir de este bache, que el equipo recupere lo que hicimos el semestre pasado para buscar ese bicampeonato”, concluyó el entrenador de Alajuelense.

Datos Claves

  • El director técnico Óscar Ramírez suma nueve puntos tras nueve partidos en el Clausura 2025.
  • El contrato vigente de Óscar Ramírez con la Liga Deportiva Alajuelense vence en tres meses.
  • El equipo rojinegro enfrentará este martes al Club Sport Cartaginés con la obligación de ganar.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Unafut lo confirma: Malcom Pilone celebra la noticia más esperada
Liga Deportiva Alajuelense

Unafut lo confirma: Malcom Pilone celebra la noticia más esperada

Fonseca hace estallar la interna de LDA y expone a los "ídolos de barro"
Liga Deportiva Alajuelense

Fonseca hace estallar la interna de LDA y expone a los "ídolos de barro"

Alajuelense en vilo por la decisión que puede terminar con la salida del Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense en vilo por la decisión que puede terminar con la salida del Machillo Ramírez

Medford alcanza récord que ilusiona en Saprissa
Deportivo Saprissa

Medford alcanza récord que ilusiona en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo