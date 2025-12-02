De regreso a Europa: Fernán Faerron define su futuro muy lejos de Herediano y Costa Rica

Cuando Fernán Faerron finiquitó su contrato con el Club Sport Herediano con la temporada recién iniciada, estaba lejos de imaginar que tres meses después seguiría sin equipo. Si lo hubiera sabido, quizá no habría tomado la decisión de salir del Team.

El defensor de 25 años, internacional con la Selección de Costa Rica, estuvo en la órbita de algunos clubes tanto del fútbol nacional como internacional, pero el hecho de que su disponibilidad se diera con el semestre ya comenzado complicó todas las negociaciones. Hoy, a días de entrar en 2026, Faerron todavía no tiene claro qué será de su futuro. Pero eso está por cambiar.

Fernán Faerron, de nuevo en Europa

En las últimas horas, Laura Ortega, esposa del futbolista, compartió en su cuenta de Instagram varias historias donde se ve a Faerron junto a ella y su pequeña hija en Móstoles, Madrid.

¿Qué hace el defensor nuevamente en Europa? Según reveló el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, el viaje se dio con un objetivo muy concreto. “Faerron justo viajó anteayer para reunirse con su representante, viendo opciones en el extranjero. Hay opciones; a nivel nacional hay equipos que lo quieren, pero no ha tenido ese éxito a la hora del fichaje”, explicó el comunicador.

Faerron salió de Herediano en septiembre (CS Herediano).

De esta manera, el ex Herediano y Alajuelense se encuentra en el Viejo Continente para definir su futuro de una vez por todas y unirse a un club de cara a un 2026 en el que necesita recuperar el ritmo competitivo perdido durante estos meses

¿Hace cuánto no juega Faerron?

Faerron había regresado del fútbol de Ucrania para este Apertura 2025, pero sufrió una fractura metatarsiana en la primera fecha, a los 15 minutos del empate 0-0 ante Guadalupe.

La lesión ocurrió el 24 de julio; se perdió cinco partidos más por su rehabilitación y luego rescindió con el Team. Por lo tanto, el defensor no disputa un partido oficial desde hace seis meses.