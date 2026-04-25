Atención Alajuelense: a qué hora y dónde ver Guadalupe vs. Cartaginés por la última fecha del Clausura 2026

Este domingo será una de esas jornadas imperdibles. No importa de qué equipo seas. Se juega la fecha 18 del Clausura 2026 de Costa Rica, la última del campeonato, y se definirá al semifinalista que falta.

La Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés son los equipos que lucharán por conseguir el boleto que sigue vacante pero no se enfrentan entre sí sino que los rojinegros deberán vencer a Liberia mientras que a los brumosos les alcanzará con sumar ante Guadalupe.

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Así es: si Cartaginés no pierde contra el equipo que ya está descendido, se clasificará a semifinales. Al tiempo que si Alajuelense no derrota a los de Saturnino Cardozo, también avanzarán sin importar su partido. Por eso este duelo le importa mucho a los rojinegros…

A qué hora juegan Guadalupe vs. Cartaginés

Guadalupe recibirá a Cartaginés en el estadio José Joaquín Colleya Fonseca a las 4:00 pm de Costa Rica, la misma hora en la que jugarán tanto Liberia vs. Alajuelense como Guadalupe vs. Saprissa.

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Qué canal transmite Guadalupe vs. Cartaginés

Tanto Guadalupe vs. Cartaginés como Liberia vs. Alajuelense se podrán ver por FUTV, que hará una transmisión especial a pantalla dividida e irá mostrando lo que suceda en cada encuentro.

Pero además, Guadalupe vs. Cartaginés irá por Teletica mientras que TDMAX transmitirá ambos juegos de manera online.

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Cartaginés está a un paso de meterse en semifinales. (Instagram)

Quién será el árbitro de Guadalupe vs. Cartaginés

Árbitro: David Gómez

David Gómez Asistente 1: Luis Granados

Luis Granados Asistente 2: Marvin Meza

Marvin Meza Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez

Cristopher Ramírez VAR: Benjamín Pineda

Benjamín Pineda AVAR: Anthony Bravo