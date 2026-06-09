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Apertura 2026

UNAFUT presentó el calendario del Apertura 2026: cuándo empieza la Liga Promérica y en qué fecha juegan Saprissa vs. Alajuelense

UNAFUT hizo oficial el calendario del Apertura 2026 de la Liga Promérica, que comenzará el fin de semana del 26 de julio y contará con la participación de 10 equipos.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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El fixture oficial del Apertura 2026.
© Isaac Villalta.El fixture oficial del Apertura 2026.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) presentó este martes el calendario oficial del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promérica, certamen que estará dedicado al ídolo manudo Errol Daniels y que volverá a contar con la participación de 10 equipos.

La competencia comenzará el fin de semana del 26 de julio con una fase regular de 90 partidos. Como es habitual, los clubes jugarán 18 jornadas en busca de uno de los cuatro cupos a semifinales, instancia en la que el primer lugar enfrentará al cuarto y el segundo se medirá contra el tercero.

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Fechas definidas

Las semifinales se jugarán en diciembre. Las series de ida están previstas para el 9 y 10 de diciembre, mientras que las vueltas se disputarán el 12 y 13 del mismo mes.

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El Apertura 2026 de la Liga Promérica homenajeará a Errol Daniels, histórico goleador manudo (LDA).

La final de segunda fase quedó programada para el 16 y 20 de diciembre. En caso de que sea necesaria una Gran Final para definir al campeón nacional, se jugará el 23 y 26 de diciembre.

Los duelos de la primera jornada

La jornada inaugural tendrá cinco partidos: San Carlos recibirá a Municipal Liberia, Cartaginés enfrentará a Inter San Carlos, el campeón Herediano jugará contra Puntarenas, Deportivo Saprissa será local ante Pérez Zeledón y Sporting FC recibirá a Liga Deportiva Alajuelense.

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El fixtura oficial del Apertura 2026 (UNAFUT).

El fixtura oficial del Apertura 2026 (UNAFUT).

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional?

Uno de los datos más esperados del calendario era la fecha del Clásico Nacional. El primer Saprissa vs. Alajuelense del Apertura 2026 se disputará en la jornada 7, el 6 de setiembre, con la Liga como local. La revancha quedó programada para la jornada 14, el 1° de noviembre, en casa del Monstruo.

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En síntesis

  • El Apertura 2026 arrancará el fin de semana del 26 de julio con cinco partidos.
  • Saprissa y Alajuelense se enfrentarán en la jornada 7 y volverán a cruzarse en la jornada 14.
  • La fase final se disputará en diciembre, con una posible Gran Final el 23 y 26 de ese mes.

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