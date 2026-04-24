Los resultados que necesita Alajuelense para meterse en semifinales del Clausura 2026

La Liga Deportiva Alajuelense disputará este domingo el último partido de la primera fase del Clausura 2026. El equipo manudo está en el quinto lugar y por el momento no clasificará a las semifinales. Para lograrlo, necesita una serie de resultados a su favor.

Alajuelense debe ganarle a Liberia obligatoriamente

En primer lugar, la Liga deberá vencer por cualquier resultado a Liberia en el Edgardo Baltodano Briceño. Es la única manera en la que los manudos mantendrán viva la esperanza de meterse entre los cuatro mejores del campeonato nacional.

Cartaginés tiene que perder ante Guadalupe

Al mismo tiempo, Cartaginés, que visitará a Guadalupe, tendrá que perder contra el equipo descendido a la Liga de Ascenso. De esta forma, Alajuelense entrará a la fase final en el cuarto lugar por la diferencia de gol.

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Si la Liga suma de a tres y Cartaginés pierde, entonces ambos conjuntos quedarán con 29 puntos al término de la jornada 18. La ventaja en este caso la tiene Alajuelense que tiene una diferencia de +9, mientras que los brumosos cuentan con +1.

De no suceder algunos de estos resultados, el equipo comandado por Machillo Ramírez quedará automáticamente eliminado y perderá la defensa del título que consiguió en el Apertura 2025.

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Cabe recordar que la última vez que Alajuelense no se clasificó a las semifinales del campeonato nacional fue en el Torneo Clausura 2019. En ese entonces, la Liga finalizó en el sexto lugar con 32 puntos, a dos del cuarto puesto de Herediano. Siete años después, la historia tiene grandes chances de repetirse.

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En síntesis