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Argentina vs. Islandia EN VIVO: alineaciones confirmadas, Messi al banco – minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del último partido de la Selección Argentina vs. Islandia en esta fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. Hora, TV, alineaciones y más.

¿Quién será el árbitro de Argentina vs. Islandia?

El juez designado para impartir justicia es el italiano Rosendo Mendoza, quien estará acompañado por:

  • Asistente 1: Cory Richardson
  • Asistente 2: Kali Smith
  • Cuarto árbitro: Ricardo Fierro
  • VAR: Lukasz Szpala
  • AVAR: Chris Penso
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Los porteros de Argentina salen a la cancha

El único antecedente entre Argentina e Islandia

La única vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en la primera fecha del Grupo D del Mundial de Rusia. Aquel 16 de junio de 2018, se dio un inesperado empate 1-1 en el Spartak Stadium de Moscú con los goles de Sergio Agüero (19') y Alfreð Finnbogason (23').

¡EL ONCE DE ISLANDIA!

En qué canal y dónde ver Argentina vs. Islandia

La transmisión del encuentro estará a cargo de los siguientes canales:

  • Costa Rica: Repretel 6.
  • Resto de Centroamérica: Tigo Sports.
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El amistoso no corre peligro (por ahora)

En las horas previas al arranque del partido, se especuló con la posibilidad de cancelarlo debido a la fuerte e incesante lluvia que cayó en el estadio Jordan-Hare e inundó la cancha. Sin embargo, el agua drenó y mejoraron los accesos al reducto. El fogueo sigue en pie.

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¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINA!

  • Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso; Nico Paz; y José López.

Hay tres modificaciones con respecto a los once que arrancaron ante Honduras: salen Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

¿A qué hora empieza el partido?

El amistoso Argentina - Islandia se jugará desde las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 de Panamá) y 9:00 ET de Estados Unidos).

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Islandia!

En FCA le traemos la cobertura del último amstoso internacional para ambas selecciones. En el caso de la Albiceleste, a días de su debut mundialisa.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Argentina vs. Islandia: siga el amistoso EN VIVO y ONLINE.
© GettyArgentina vs. Islandia: siga el amistoso EN VIVO y ONLINE.

La Selección Argentina culmina su preparación rumbo al Mundial 2026. Este martes, se enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, Estados Unidos, en su última amistoso internacional de la fecha FIFA. La prueba final antes de iniciar la defensa del título con el que ahora sueñan otros 47 países.

El seleccionador Lionel Scaloni confirmó que su tocayo, Messi, jugará contra los europeos: “No sé cuantos minutos, tengo que hablar con él todavía, para no tener ningún tipo de riesgos”. Recordemos que el astro argentino había sufrido una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda en su último partido con Inter Miami.

Juega Lionel Messi: alineaciones de Argentina vs. Islandia y dónde ver el último amistoso antes del Mundial 2026

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Por este motivo, el “10” no fue de la partida en el fogueo que la Albiceleste le ganó 2-0 a Honduras. Mientras que Islandia, después de quedarse afuera de la cita máxima, sumó bastante ritmo a base de amistosos: en los tres últimos empató 2-2 con Canadá, 1-1 con Haití y el domingo cayó 0-1 ante Japón.

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