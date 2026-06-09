Argentina vs. Islandia EN VIVO: alineaciones confirmadas, Messi al banco – minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Argentina culmina su preparación rumbo al Mundial 2026. Este martes, se enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, Estados Unidos, en su última amistoso internacional de la fecha FIFA. La prueba final antes de iniciar la defensa del título con el que ahora sueñan otros 47 países.
El seleccionador Lionel Scaloni confirmó que su tocayo, Messi, jugará contra los europeos: “No sé cuantos minutos, tengo que hablar con él todavía, para no tener ningún tipo de riesgos”. Recordemos que el astro argentino había sufrido una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda en su último partido con Inter Miami.
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Por este motivo, el “10” no fue de la partida en el fogueo que la Albiceleste le ganó 2-0 a Honduras. Mientras que Islandia, después de quedarse afuera de la cita máxima, sumó bastante ritmo a base de amistosos: en los tres últimos empató 2-2 con Canadá, 1-1 con Haití y el domingo cayó 0-1 ante Japón.