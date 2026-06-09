Argentina vs. Islandia EN VIVO: alineaciones confirmadas, Messi al banco – minuto a minuto del amistoso previo al Mundial 2026

En FCA le traemos la cobertura del último amstoso internacional para ambas selecciones. En el caso de la Albiceleste, a días de su debut mundialisa.

El amistoso Argentina - Islandia se jugará desde las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 de Panamá) y 9:00 ET de Estados Unidos).

Hay tres modificaciones con respecto a los once que arrancaron ante Honduras: salen Nicolás Tagliafico, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

En las horas previas al arranque del partido, se especuló con la posibilidad de cancelarlo debido a la fuerte e incesante lluvia que cayó en el estadio Jordan-Hare e inundó la cancha. Sin embargo, el agua drenó y mejoraron los accesos al reducto. El fogueo sigue en pie.

La única vez que se enfrentaron ambas selecciones fue en la primera fecha del Grupo D del Mundial de Rusia . Aquel 16 de junio de 2018, se dio un inesperado empate 1-1 en el Spartak Stadium de Moscú con los goles de Sergio Agüero (19') y Alfreð Finnbogason (23').

El juez designado para impartir justicia es el italiano Rosendo Mendoza , quien estará acompañado por:

Siga por acá el minuto a minuto del último partido de la Selección Argentina vs. Islandia en esta fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. Hora, TV, alineaciones y más.

La Selección Argentina culmina su preparación rumbo al Mundial 2026. Este martes, se enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama, Estados Unidos, en su última amistoso internacional de la fecha FIFA. La prueba final antes de iniciar la defensa del título con el que ahora sueñan otros 47 países.

El seleccionador Lionel Scaloni confirmó que su tocayo, Messi, jugará contra los europeos: “No sé cuantos minutos, tengo que hablar con él todavía, para no tener ningún tipo de riesgos”. Recordemos que el astro argentino había sufrido una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda en su último partido con Inter Miami.

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Por este motivo, el “10” no fue de la partida en el fogueo que la Albiceleste le ganó 2-0 a Honduras. Mientras que Islandia, después de quedarse afuera de la cita máxima, sumó bastante ritmo a base de amistosos: en los tres últimos empató 2-2 con Canadá, 1-1 con Haití y el domingo cayó 0-1 ante Japón.