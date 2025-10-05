Keylor Navas tuvo acción este domingo antes de sumarse a la delegación de Costa Rica. El portero de Pumas UNAM fue titular en la derrota por 1-2 frente a las Chivas de Guadalajara y recibió muchas críticas por su respuesta en el primer gol de los visitantes.

Pumas comenzó arriba en el marcador en el inicio de la segunda parte. Aunque antes de que Pedro Vite pusiera el 1-0, Chivas avisó en reiteradas ocasiones en el primer tiempo. Se encontró con varias salvadas del portero tico, algo que no iba a suceder después.

El “error” de Keylor Navas en la derrota de Pumas contra Chivas

Lo peor para el equipo de Efraín Juárez llegó apenas 10 minutos más tarde. Un centro de Efraín Álvarez terminó en un cabezazo de Armando González, el cual no pudo contener Keylor Navas. Muchos comentarios se inclinaron en contra del portero, ya que consideraron que pudo haber tenido una mejor respuesta.

Por si fuera poco, en el minuto 90, Pumas volvió a recibir un gol en su contra por parte de Daniel Aguirre. Keylor no tuvo nada que hacer en una jugada que finalizó con un remate desde el punto del penal.

La historia no culminó allí. Ya en el quinto minuto de reposición, el equipo universitario tuvo un penalti a favor. El encargado de lanzarlo fue Álvaro Angulo. Para poca fortuna, el lateral estrelló el balón en el horizontal y el árbitro dio por terminado el encuentro.

Ya son tres derrotas consecutivas para Pumas con la de este domingo contra Chivas y cuatro sin ganar. No suman de a tres desde la victoria por 4-1 ante Mazatlán. Con esta pequeña crisis del equipo mexicano, Keylor Navas viajará este lunes para sumarse a la Selección de Costa Rica. No es el único que llegará con derrota, algo similar vivió Manfred Ugalde en Rusia.