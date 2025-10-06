“Ellos no son tan buenos”: mundialista de Costa Rica dice lo que nadie se anima de Honduras y calienta el clásico rumbo al Mundial 2026

El próximo jueves en San Pedro Sula se jugará un duelo de alto voltaje: Honduras y Costa Rica se verán las caras en un partido que puede definir buena parte del futuro rumbo al Mundial 2026.

Ahora, dicho ambiente será hostil, la presión enorme y el margen de error inexistente. Para ambas selecciones, especialmente para la Tricolor, será un compromiso de vida o muerte.

ver también Mundial 2026 en peligro: el mensaje de Concacaf a Costa Rica que Piojo Herrera menos necesitaba a días de enfrentar a Honduras

Uno de los que analizó este panorama fue Mauricio Montero, “El Chunche”, histórico exjugador costarricense, quien desmenuzó lo que le espera a la Sele en territorio hondureño.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Montero, “El Chunche”, habló sin rodeos sobre lo que espera del partido ante Honduras, destacando que será un duelo de pura lucha y entrega. “Sí, es un partido de mucha lucha y entrega. Ellos son muy físicos. Toda la vida han sido así“, comentó Mauricio Montero.

Mauricio Montero – Selección de Costa Rica

Publicidad

“Es un partido de no dar una bola por perdida, de que si me botan me paro y no alego. No debemos pedir faltas. Es una guerra futbolística y hay que darle. Ellos no son tan buenos y no han estado bien“, sentenció Mauricio Montero para el Diario Extra.

Publicidad

Mauricio Montero – Alajuelense

Publicidad

¿Cuándo juegan Costa Rica vs. Honduras por Eliminatorias?

Honduras y Costa Rica se enfrentarán este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) por la ronda final del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026 y se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.