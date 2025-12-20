Alajuelense vs. Saprissa: alineaciones para la final de vuelta del Apertura 2025 de Costa Rica

Este sábado, Alajuelense recibirá a Saprissa en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. Después del empate 2-2 de la Liga en suelo tibaseño, su afición colmará el Morera Soto ante la posibilidad histórica de cortar la sequía y ganar, por fin, la 31. Pero el monstruo quiere espantar las ilusiones de los allí presentes y forzar la Gran Final.

Para conseguirlo, Vladimir Quesada tiene claro el grupo de futbolistas al que apostará. El cual se verá trastocado por la grave lesión del central Óscar Duarte, una baja que le quita peso a los tibaseños en el juego aéreo en las dos áreas. El resto de los futbolistas se encuentran a disposición del timonel, incluido Pablo Arboine.

En el cuadro manudo, Óscar Ramírez tendrá que definir quién será su portero. Washington Ortega regresó en el Clásico pasado y pudo haber tenido una mejor respuesta en el gol de Fidel Escobar, pero no estar pleno físicamente lo condicionó, según admitió el propio “Machillo”, quien podría inclinarse esta vez por Bayron Mora.

Recordemos que si persista la paridad en el global, la serie se definirá en los tiempos extra. Pero si al final de los mismos no hay un ganador, será a través de los penales que se definirá si el fútbol costarricense tiene un nuevo campeón o la “S” logra la hazaña y se gana una vida más.

Posible alineación de Alajuelense para la final de vuelta

Bayron Mora; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Celso Borges, Alejandro Bran, Joel Campbell; Anthony Hernández, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Así formaría Saprissa en la final de vuelta

Esteban Alvarado; Kenay Myrie, Gerald Taylor, Kendall Waston, Joseph Mora; Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Mariano Torres; Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

