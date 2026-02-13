Ronald González acorta la lista: Fedefútbol descartó a uno de los tres DT que era firme candidato para dirigir a La Sele

Se viven horas decisivas en lo interno de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). El proceso de escogencia del nuevo entrenador para Costa Rica entró en su etapa final este viernes, con la ponderación de tres perfiles que el flamante director de Selecciones Nacionales, Ronald González, le elevó al Comité Ejecutivo.

La terna estaba compuesta por un solo técnico nacional, Alexandre Guimaraes, y dos extranjeros de bajo perfil: el español Roberto Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, que como jugador sí tuvo una destacada carrera, sobre todo en Ajax y Barcelona. Sin embargo, uno de ellos habría sido descartado.

¿Cuál es el DT que perdió el pulso para dirigir a La Sele?

De acuerdo a la información del periodista José Alberto Montenegro, el nombre que ya no está en carrera es el de Guimaraes: “A esta hora les podemos decir que no es opción para dirigir a la Selección de Costa Rica“, manifestó en Tigo Sports Noticias.

Además, detalló que “miembros del Ejecutivo pretenden viajar al extranjero en las próximas horas y nombrar al seleccionador la próxima semana“, en una carrera contrarreloj de cara a la fecha FIFA de marzo, la cual Ronald González no piensa desperdiciar pese al ultimátum de Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol.

Con la decisión de prescindir de “Guima”, mundialista con la Tricolor en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, el panorama se reduce a Kluivert, que pasó con poco suceso por el banquillo de Indonesia y Curazao, o Moreno, quien fue asistente de Luis Enrique en su paso por Barcelona y la selección española.

Filtran el salario del próximo DT de Costa Rica

El entrenador elegido para iniciar con La Sele el proceso rumbo al Mundial 2030 tendrá un sueldo menor al de su antecesor, Miguel “Piojo” Herrera, quien ganaba alrededor de 30 mil dólares por mes. Esta vez, según el periodista Keish Gómez (ESPN), la Fedefútbol está dispuesta a pagar, como máximo, $20 mil.

