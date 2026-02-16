Deybi Flores aparece en inesperado club en Honduras tras rescindir su contrato en Arabia Saudita

Luego de rescindir su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, Deybi Flores sorprendió al aparecer entrenando con el club Leones FC HT16 de la segunda división hondureña.
Flores apareció entrenando con el equipo que dirige Jorge Pineda, aunque el jugador se encuentra como agente libre y podría resolver su futuro en los próximos días.
El volante catracho trabaja al lado del plantel de Leones para mantenerse físicamente, mientras su entorno define cuál será su próximo destino.
El ex Olimpia se reencontró con sus excompañeros Mayron Flores y Bryan Beckeles y hasta fue visto en La Paz presenciando el encuentro entre Génesis y Motagua.
Lo que pasó en Arabia Saudita
Deybi Flores, seleccionado con Honduras, salió del Al-Najma por un cambio de dueños que lo terminó afectando en el equipo con el que era titular indiscutible.
Además de Flores, Romell Quioto también abandonó ese club para fichar por el Al Faisaly de la segunda división de Arabia.
En el Al Najma, Quioto era el traductor de Deybi Flores y parte fundamental para que el hondureño se adaptara al fútbol árabe, por lo que su salida también terminó afectando al centrocampista.