Deybi Flores aparece en inesperado club en Honduras tras rescindir su contrato en Arabia Saudita

Luego de rescindir su contrato con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, Deybi Flores sorprendió al aparecer entrenando con el club Leones FC HT16 de la segunda división hondureña.

Flores apareció entrenando con el equipo que dirige Jorge Pineda, aunque el jugador se encuentra como agente libre y podría resolver su futuro en los próximos días.

ver también Mensaje directo para Francis Hernández: Henry Figueroa le dice lo poco esperaban en Honduras

El volante catracho trabaja al lado del plantel de Leones para mantenerse físicamente, mientras su entorno define cuál será su próximo destino.

Deybi Flores entrenando con los Leones FC HT16. Foto: Facebook Leones.

El ex Olimpia se reencontró con sus excompañeros Mayron Flores y Bryan Beckeles y hasta fue visto en La Paz presenciando el encuentro entre Génesis y Motagua.

ver también Toda Honduras consternada con la respuesta de Kervin Arriaga al DT del Levante tras ser expulsado en la Liga Española

Lo que pasó en Arabia Saudita

Deybi Flores, seleccionado con Honduras, salió del Al-Najma por un cambio de dueños que lo terminó afectando en el equipo con el que era titular indiscutible.

Publicidad

Publicidad

Además de Flores, Romell Quioto también abandonó ese club para fichar por el Al Faisaly de la segunda división de Arabia.

En el Al Najma, Quioto era el traductor de Deybi Flores y parte fundamental para que el hondureño se adaptara al fútbol árabe, por lo que su salida también terminó afectando al centrocampista.