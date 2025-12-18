Es tendencia:
Washington Ortega en el centro de la polémica: Machillo Ramírez explica qué pasó realmente con el portero de Alajuelense

Luego del error de Washington Ortega que significó el 2-2 de Saprissa, Machillo Ramírez habló e hizo una revelación.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez habló de Washington Ortega.
El empate 2-2 entre Saprissa y Alajuelense en la ida de la final del Torneo de Apertura 2025 dejó múltiples focos de análisis, pero uno de los más comentados tuvo nombre propio: Washington Ortega. El guardameta manudo regresó a la titularidad tras superar un desgarro y terminó siendo protagonista involuntario en una de las acciones decisivas del partido.

Ortega volvía a competir luego de varias semanas fuera por lesión, una situación que ya de por sí lo colocaba bajo la lupa. Durante buena parte del encuentro, el portero respondió con seguridad y transmitió confianza a su defensa. Sin embargo, esa buena imagen se vio empañada en el segundo gol de Saprissa.

El error que cambió la percepción

El tanto llegó tras un remate de larga distancia de Fidel Escobar. El disparo, sin excesiva potencia, sorprendió a Ortega, quien no logró reaccionar a tiempo y terminó viendo cómo el balón se colaba en su arco. La jugada generó de inmediato debate entre aficionados y analistas, que señalaron al portero como principal responsable del gol.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre el gol que le hicieron a Washington Ortega?

Finalizado el partido, el entrenador de Alajuelense se refirió directamente a la situación del arquero y explicó la decisión tomada en el banquillo. Lejos de señalarlo públicamente, Machillo contextualizó lo ocurrido.

Washi tiene un poquito de resentimiento, el tema era si estaba para terminar porque nos quedaba un cambio, explicó el técnico rojinegro, dejando claro que el estado físico del guardameta fue un factor que se evaluó en plena recta final del encuentro.

Ramírez reconoció que el cuerpo técnico analizó la posibilidad de sustituirlo, pero la lectura del partido terminó inclinando la balanza hacia la continuidad del arquero: Al final tomamos la decisión con Santi (Van der Puten), el equipo ya estaba para cerrar, haciendo referencia a que Alajuelense buscó asegurar el resultado en los minutos finales sin alterar su estructura defensiva.

Machillo Ramírez le responde a Mariano Torres y expone al Saprissa de Vladimir Quesada: “Era la oportunidad”

ver también

Machillo Ramírez le responde a Mariano Torres y expone al Saprissa de Vladimir Quesada: “Era la oportunidad”

Confianza puesta en la vuelta

Pese a la polémica, Machillo dejó claro que el foco ya está puesto en el partido decisivo en Alajuela.Ahora se va todo para allá, queda todo para Alajuela, sentenció, reforzando la idea de que el empate como visitante mantiene al equipo bien posicionado para definir la serie en casa.

