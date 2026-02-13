Lejos de Michael Amir Murillo: De Zerbi podría dirigir a un grande de la Premier League tras salir del Marsella

Michael Amur Murillo vio desde Turquía cómo se terminaba de desplomar el proyecto de Roberto De Zerbi en Olympique de Marsella. El entrenador italiano, que empujó al panameño a marcharse al Besiktas con sus fuertes declaraciones, dirigió el domingo pasado su último partido en el club. La goleada 5-0 sufrida ante PSG fue el último clavo en el ataúd de su desgastado ciclo.

Dos días después de la humillante derrota, el técnico de 46 años llegó a un acuerdo con la directiva para marcharse del equipo marsellés. Había asumido en julio de 2024 y su mayor logro fue el subcampeonato de Ligue 1 obtenido la campaña anterior, con Murillo como uno de sus principales referentes.

Roberto De Zerbi llegaría a la Premier League

Sin embargo, el futuro de De Zerbi parece estar tomando forma rápidamente. El periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, reveló que el ex Brighton está “en lo más alto de la lista” de candidatos para dirigir a Tottenham Hotspur de Inglaterra.

El plan de la directiva de los Spurs ya empezó a concretarse: este viernes ficharon al turco Igor Tudor, ex Juventus, como estratega interino hasta junio. Cuando finalice la temporada en la Premier League, buscarán a un DT fijo. Entre las opciones, además de De Zerbi, aparece un viejo conocido: el argentino Mauricio Pochettino.

“Poch” llevó a Tottenham a una final de Champions League por primera vez en 2019 —aunque cayó ante Liverpool en la final de Madrid—, siendo este el momento más álgido en sus cinco temporadas al frente del primer equipo. El detalle es que actualmente dirige a la Selección de Estados Unidos, por lo que tiene como principal norte ahora mismo realizar un buen Mundial 2026.

Lo mismo ocurre con Michael Murillo, quien anhela hacer historia con Panamá en la cita máxima. Por eso, necesita recuperar su mejor versión futbolística en Besiktas, donde trabaja para tener el rodaje que Roberto De Zerbi no le dio en el Marsella durante los primeros meses del año.

El canalero hizo su debut oficial el domingo, en el empate 2-2 ante Alanyaspor por la Superliga de Turquía. Y volverá a jugar este domingo 15 de febrero, a las 12:00 del mediodía de Panamá, contra un rival directo en la tabla: İstanbul Başakşehir FK.