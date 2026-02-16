Preocupación en Xelajú: revelan la lesión que sufrió Jorge Aparicio en el clásico ante Marquense

Este domingo, Xelajú MC salió victorioso por 4-2 en el clásico de occidente frente a Deportivo Marquense. Los dirigidos por Roberto Hernández liquidaron el encuentro rápidamente y se quedaron con tres puntos vitales que los deja en el tercer puesto del Clausura 2026.

A pesar del triunfo, Xelajú sufrió la lesión de uno de sus mejores jugadores, Jorge Aparicio. El líder de los Superchivos debió abandonar el campo de juego cerca de los 40 minutos de la primera parte. El mediocampista tuvo un duro cruce que lo dejó sentido.

Sorpresivamente, Aparicio fue a disputar un balón dividido contra José Joj, juvenil de 18 años que está a préstamo en el equipo de San Marcos y que su ficha le pertenece a Xelajú.

El día después de la lesión que obligó a Aparicio a pedir el cambio, se dio a conocer lo que padece el capitán del cuadro superchivo. El periodista Juan Carlos Gálvez confirmó que se trata de una distensión de ligamento colateral interno.

Esta lesión se produce habitualmente cuando existen golpes en la parte externa, como sucedió en este caso con su choque contra Joj. Ahora resta saber la gravedad. El periodista agregó que este lunes se someterá a una resonancia para determinar cuánto tiempo estará fuera.

Los partidos que Jorge Aparicio se pierde con Xelajú tras la lesión en la rodilla

Ante este escenario, Roberto Hernández no podrá contar con su capitán en los enfrentamientos más cercanos. De inicio, se pierde el duelo de este miércoles contra Malacateco y el del siguiente domingo frente a Municipal.